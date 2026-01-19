(e.g. yourname@email.com)

    U.S. Marines Prepare and Execute Convoy Operations in Support of Cold Response 26

    U.S. Marines Prepare and Execute Convoy Operations in Support of Cold Response 26

    NORWAY

    01.21.2026

    Photo by Cpl. Nicholas Martinez 

    Blount Island Command

    Prepositioned motor transport equipment is staged at a Marine Corps Prepositioning Program Norway cave site in January 2026 in Norway in preparation for convoy operations supporting Cold Response 26. The staging supports coordinated movement and timely employment of equipment issued to II Marine Expeditionary Force Marines.

    Blount Island Command is managing logistics for the Marine Corps Prepositioning Program Norway cave draw in support of Exercise Cold Response 26, ensuring the timely transfer of prepositioned equipment and supplies to II Marine Expeditionary Force Marines. As part of the exercise, equipment is issued from cave sites at Tromsdal, Bjugn and Frigard to support cold weather operations and rapid deployment. Cold Response 26 enhances readiness, reinforces regional security, and strengthens Norway’s defense and NATO deterrence capabilities through multinational interoperability.

    U.S. Marine Corps photo by Cpl. Nicholas Martinez

    MPF
    MPS
    Blount Island Command
    LOGCOM Forward
    Maritime Prepositioning Ships
    Maritime Prepositioning Force Operations

