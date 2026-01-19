Prepositioned Motor Transport Equipment Staged for Inspection During Cold Response 26

U.S. Marines conduct Joint Limited Technical Inspection on prepositioned motor transport equipment at Marine Corps Prepositioning Program Norway cave sites in January 2026 in Norway in support of Cold Response 26. The inspection supports equipment readiness prior to issuance to II Marine Expeditionary Force Marines.
Blount Island Command is managing logistics for the Marine Corps Prepositioning Program Norway cave draw in support of Exercise Cold Response 26, ensuring the timely transfer of prepositioned equipment and supplies to II Marine Expeditionary Force Marines. As part of the exercise, equipment is issued from cave sites at Tromsdal, Bjugn and Frigard to support cold weather operations and rapid deployment. Cold Response 26 enhances readiness, reinforces regional security, and strengthens Norway’s defense and NATO deterrence capabilities through multinational interoperability.
U.S. Marine Corps photo by Cpl. Nicholas Martinez
|Date Taken:
|01.20.2026
|Date Posted:
|01.21.2026 04:54
|Photo ID:
|9485898
|VIRIN:
|260120-M-TC037-3001
|Resolution:
|4980x3556
|Size:
|6.95 MB
|Location:
|NO
|Web Views:
|4
|Downloads:
|0
