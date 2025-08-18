Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    Sailor Accepts Award

    Issued by: on
    VIRIN:
    Date Created:
    City:
    State:
    Country:
    Sailor Accepts Award

    JBPHH, HAWAII, UNITED STATES

    07.30.2025

    Photo by Petty Officer 2nd Class Kadin Delabarrera 

    U.S. Pacific Fleet Band

    JBPHH, HAWAII (JULY 30TH, 2025)- Musician 1st Class Timmothy Hutchens accepts an award.(U.S. Navy Photo by Musician 2nd Class Kadin Delabarrera/released)

    IMAGE INFO

    Date Taken: 07.30.2025
    Date Posted: 08.20.2025
    Photo ID: 9268927
    VIRIN: 250730-N-XE085-1015
    Resolution: 1440x962
    Size: 605.49 KB
    Location: JBPHH, HAWAII, US
    Web Views: 2
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Sailor Accepts Award, by PO2 Kadin Delabarrera, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    Award

