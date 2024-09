Date Taken: 09.12.2024 Date Posted: 09.12.2024 14:00 Photo ID: 8638345 VIRIN: 240613-N-GT999-1003 Resolution: 600x800 Size: 119.5 KB Location: VIRGINIA, US

Web Views: 3 Downloads: 0

PUBLIC DOMAIN

This work, PCU JFK CSADD [Image 4 of 4], must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.