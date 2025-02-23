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    Marine Minute: 23.2-25 (AUDIO)

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    UNITED STATES

    06.09.2025

    Audio by Sgt. Kayla Halloran and Lance Cpl. Andra Marton-Salgado

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M LANCE CORPORAL ANDRA MARTON-SALGADO WITH YOUR MARINE MINUTE!

    U.S. MARINES FROM ACROSS THE GLOBE AND NASHVILLIANS COME TOGETHER TO CELEBRATE 25O YEARS OF THE MARINE CORPS AT MUSIC CITY CENTER DURING MARINE WEEK IN NASHVILLE, TENNESSEE.

    THIS EVENT WAS OPEN TO THE PUBLIC, AND MARINES, PAST AND PRESENT, WHO ENJOYED PERFORMANCES FROM MARINES WITH THE 2ND MARINE AIRCRAFT WING BAND AND SILENT DRILL PLATOON.

    U.S. MARINE CORPS SERGEANT MAJOR CARLOS A. RUIZ, THE SERGEANT MAJOR OF THE MARINE CORPS, SPEAKS AT THE EVENT ABOUT THE IMPORTANCE OF MARINE WEEK.

    "IT’S A WAY FOR THE CORPS TO REACH TO THE COMMUNITIES TO CONNECT THE CIVILIAN SECTOR TO THE MARINES, THAT WE’RE NOT STRANGERS TO EACH OTHER, THAT THE MARINES COME FROM THE COMMUNITIES AND WHEN THEY’RE DONE WITH THEIR SERVICE, THEY RETURN, THEY BECOME LEADERS OF THE COMMUNITY.”

    MARINE WEEKS HAPPEN EVERY YEAR, HOWEVER THIS YEAR’S MARINE WEEKS ARE SPECIAL BECAUSE THIS YEAR MARKS 250 YEARS OF LEGACY FOR THE MARINE CORPS.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 06.09.2025
    Date Posted: 06.13.2025 18:32
    Category: Newscasts
    Audio ID: 87036
    Filename: 2506/DOD_111069859.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 23.2-25 (AUDIO), by Sgt Kayla Halloran and LCpl Andra Marton-Salgado, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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