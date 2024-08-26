Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Marine Minute: 34-24 (Audio Version)

    Marine Minute: 34-24 (Audio Version)

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    UNITED STATES

    08.27.2024

    Audio by Cpl. Kayla Halloran 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME, I’M CPL. KAYLA HALLORAN WITH YOUR MARINE MINUTE. 
    U.S. MARINES WITH THE 15TH MARINE EXPEDITIONARY UNIT AND REPUBLIC OF KOREA MARINES WITH 1ST ROK MARINE DIVISION, HONE THEIR MARKSMANSHIP SKILLS AT LIVE-FIRE RANGES AT SEGYEH-RI, SOUTH KOREA.
    INTEGRATED TRAINING LIKE THIS ALLOWS FOR ON THE GROUND, FIRST-HAND EXCHANGE OF KNOWLEDGE AND EXPERIENCE BETWEEN U.S. AND ROK MARINES. THIS STRENGHTENS THE ALLIANCE BETWEEN OUR NATIONS, AND THE PARTNERSHIP BETWEEN OUR MARINES.
    OUR PHOTOS OF THE WEEK WERE TAKEN BY CPL. DEAN GURULE FEATURING MARINES WITH THE 15TH MARINE EXPEDITIONARY UNIT DISPLAYING STATIC AIRCRAFT AND PROVIDING IN-DEPTH KNOWLEDGE TO ROK ARMY FLIGHT STUDENTS ON THE CAPABILITIES OF THE MV-22B OSPREY. 
     THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. SEMPER FIDELIS.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.27.2024
    Date Posted: 08.28.2024 15:27
    Category: Newscasts
    Audio ID: 82228
    Filename: 2408/DOD_110534114.mp3
    Length: 00:01:00
    Year 2024
    Genre Blues
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 34-24 (Audio Version), by Cpl Kayla Halloran, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    15th MEU
    MV-22B OSPREY
    DMAMVMM
    DMAMPROD
    USMCNews
    1st ROk

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download