NATO battlegroup in Estonia turns up the heat in live-fire drills

NATO troops in Estonia have completed a five-day live-fire exercise aimed at strengthening combat readiness among Allied forces.
Against a snow-covered training ground, armoured units from Estonia, France, the United Kingdom and the United States practised shooting targets at variable ranges and manoeuvring in the deep snow in February 2026. The armoured vehicles fielded included Estonian CV90 tanks, French AMX-10 armoured vehicles, British M270 Multiple Launch Rocket Systems (MLRS), Archer 155mm Self-Propelled Howitzers and Challenger 2 tanks, and US M1A2 Abrams tanks.
While NATO’s battlegroups regularly train with blank rounds to conserve ammunition, live-fire exercises are necessary to acclimate troops to the look, feel and impact of live ammunition.
The United Kingdom leads NATO’s multinational battlegroup in Estonia, which consists of roughly 1,500 troops and personnel from France, Iceland and the United Kingdom. Forces from the United States are stationed in Estonia under a bilateral agreement with the Baltic state, though they often train alongside forces from the NATO battlegroup.
Footage includes live-firing of the British Archer, MLRS, Challenger 2 tanks and US M1A2 Abrams tanks.
---SHOTLIST—
(00:00) VARIOUS SHOTS – ARCHER 155MM SELF-PROPELLED HOWITZER
(00:10) CLOSE SHOT – NATO BATTLEGROUP ESTONIA PATCH ON BRITISH ARMY UNIFORM
(00:14) VARIOUS SHOTS – ESTONIAN SOLDIERS WALK WITH BRITISH ARMY SOLDIER, ALL GATHER WHILE BRIEFING TAKES PLACE
(00:38) CLOSE SHOT – ESTONIAN FLAG PATCH ON A UNIFORM
(00:41) MEDIUM SHOT – ARCHER 155MM SELF-PROPELLED HOWITZER DRIVING IN THE SNOW
(00:58) CLOSE SHOT – SNOW CHAINS ON HOWITZER TYRES
(01:01) CLOSE SHOT – 127 DRAGON BATTERY SIGNAGE ON SIDE OF HOWITZER
(01:05) CLOSE SHOT – MUZZLE BRAKE OF HOWITZER GUN
(01:10) VARIOUS DRONE SHOTS (NO SOUND) - ARCHER 155MM SELF-PROPELLED HOWITZER FIRING ON A SNOW-COVERED TRAINING GROUND
(02:25) CLOSE SHOT – PARKED M270 MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM
(02:30) VARIOUS CLOSE SHOTS – THE TREAD CHAINS OF THE MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM
(02:36) CLOSE SHOT – UNITED KINGDOM FLAG STICKER ON THE SIDE OF THE MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM
(02:39) VARIOUS SHOTS – MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM IN VARIOUS MANOEUVRES
(02:53) VARIOUS SHOTS – BRITISH ARMY SOLDIERS CHECK AND PREPARE THE MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM FOR LAUNCH
(03:26) CLOSE SHOT – FEMALE SOLDIER SAT ON PASSENGER SIDE OF THE MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM RECEIVES INSTRUCTIONS
(03:31) VARIOUS DRONE SHOTS (NO SOUND) –MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM MANOEUVRES OVER SNOWY TERRAIN INTO POSITION AND LAUNCHES ROCKET
(04:36) VARIOUS SLOW-MOTION SHOTS –MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM LAUNCHES ROCKETS
(04:55) DRONE SHOT –MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM MOVES INTO POSITION
(05:08) MEDIUM SHOT – BRITISH ARMY'S ROYAL TANK REGIMENT FLAG FLAPS FROM THE POLE OF A STATIONARY CHALLENGER 2 TANK
(05:14) CLOSE SHOT – BRITISH ARMY'S ROYAL TANK REGIMENT FLAG FLAPS IN THE WIND
(05:20) MEDIUM SHOT – THREE SOLDIERS HAVING A DISCUSSION NEXT TO TANK
(05:23) CLOSE SHOT – SIDE VIEW OF A CHALLENGER 2 TANK, BRITISH ARMY'S ROYAL TANK REGIMENT FLAG FLAPS IN THE BACK
(05:27) VARIOUS SHOTS – ROW OF THREE CHALLENGER 2 MAIN BATTLE TANKS (MBTS) AS IT SNOWS HEAVILY, THE UK FLAG FLIES ON ONE OF THE TANKS
(05:31) CLOSE SHOT – REAR VIEW OF CHALLENGER 2 TANKS WITH THE UK FLAG FLAPPING IN THE WIND
(05:36) CLOSE SHOT – UK FLAG FLAPPING IN THE WIND
(05:41) MEDIUM SHOT – A ROW OF STATIONARY FRENCH AMX-10 RCR ARMOURED RECONNAISSANCE VEHICLES, AS IT SNOWS HEAVILY
(05:46) MEDIUM SHOT – SOLDIERS CONGREGATE NEXT TO ROW OF BRITISH CHALLENGER 2 TANKS, US M1A2 ABRAMS TANKS AND FRENCH AMX-10 RC ARMOURED VEHICLES
(05:50) MEDIUM SHOT – US SOLDIERS NEXT TO US M1A2 ABRAMS TANKS AND A BRITISH CHALLENGER 2 TANK
(06:00) CLOSE SHOT – US SOLDIER WALKS UP THE SIDE OF AN M1A2 ABRAMS TANK
(06:07) CLOSE SHOT – AMERICAN UNIT FLAG FLAPS IN THE WIND
(06:11) CLOSE UP SHOT – US FLAG BADGE ON ARM OF US ARMY UNIFORM
(06:16) CLOSE UP SHOT – 1ST CAVALRY DIVISION BADGE ON ARM OF US ARMY UNIFORM
(06:21) MEDIUM SHOT – TWO STATIONARY, HEAVILY CAMOUFLAGED ESTONIAN CV90 INFANTRY FIGHTING VEHICLES
(06:25) VARIOUS SHOTS – US SOLDIERS STOOD ON TOP OF STATIONARY M1A2 ABRAMS TANKS FIXING A FLAG
(06:34) VARIOUS SHOTS – BRITISH CHALLENGER 2 TANKS STATIONARY WITH SNOW FALLING
(06:47) CLOSE SHOT – NATO BATTLEGROUP ESTONIA STICKER ON THE SIDE OF A TANK
(06:53) WIDE SHOT – US M1A2 ABRAMS TANK FIRING ACROSS SNOW-COVERED TRAINING GROUND
(07:00) WIDE SHOT – BRITISH CHALLENGER 2 TANK FIRING ACROSS SNOW-COVERED TRAINING GROUND
(07:05) WIDE SHOT – US M1A2 ABRAMS TANK FIRING ACROSS SNOW-COVERED TRAINING GROUND
(07:11) VARIOUS SHOTS – BRITISH CHALLENGER 2 TANK DRIVING WHILE FIRING ACROSS SNOW-COVERED TRAINING GROUND
(07:25) WIDE SHOT - US M1A2 ABRAMS TANK DRIVING WHILE FIRING ACROSS SNOW-COVERED TRAINING
(07:31) VARIOUS SHOTS - US M1A2 ABRAMS TANK FIRING ACROSS SNOW-COVERED TRAINING GROUND
(07:46) WIDE SHOT – FRENCH AMX-10 ARMOURED VEHICLES FIRING ACROSS SNOW-COVERED TRAINING GROUND
(08:10) WIDE SHOT – ESTONIAN CV90 DRIVING WHILE FIRING ACROSS SNOW-COVERED TRAINING GROUND
(08:17) MEDIUM SHOT – GROUP OF MULTINATIONAL SOLDIERS RECEIVE A BRIEFING FROM BRITISH ARMY SOLDIER FOLLOWED BY A ROUND OF APPLAUSE
(08:26) MEDIUM SHOT – ESTONIAN SOLDIER RECEIVES AN AWARD FROM A BRITISH ARMY COUNTERPART AND POSES FOR PHOTOS
(08:31) CLOSE SHOT – FACES OF BRITISH ARMY SOLDIERS AS THEY STAND TOGETHER
(08:37) CLOSE SHOT – NATO BATTLEGROUP ESTONIA ARM PATCH ON A UNIFORM OF BRITISH ARMY SOLDIER
|Date Taken:
|02.24.2026
|Date Posted:
|03.11.2026 08:19
|Category:
|B-Roll
|Video ID:
|999117
|VIRIN:
|250226-O-D0483-1001
|PIN:
|002495
|Filename:
|DOD_111569609
|Length:
|00:08:36
|Location:
|TAPA, EE
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
No keywords found.