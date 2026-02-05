U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION (CBP) OFFICERS
CONDUCT NON-INTRUSIVE INSPECTION SECURITY SWEEPS OUTSIDE LEVI'S STADIUM IN SANTA CLARA, CALIFORNIA IN PREPARATION FOR SUPER BOWL LX.
|Date Taken:
|02.03.2026
|Date Posted:
|02.05.2026 11:52
|Category:
|B-Roll
|Video ID:
|995132
|VIRIN:
|260203-H-D0456-1002
|PIN:
|260203
|Filename:
|DOD_111512061
|Length:
|00:04:20
|Location:
|SANTA CLARA, CALIFORNIA, US
|Downloads:
|2
|High-Res. Downloads:
|2
This work, NON-INTRUSIVE INSPECTION SECURITY FOR SUPER BOWL LX., by Jaime Rodriguez Sr, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
No keywords found.