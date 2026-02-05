(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    NON-INTRUSIVE INSPECTION SECURITY FOR SUPER BOWL LX.

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    SANTA CLARA, CALIFORNIA, UNITED STATES

    02.03.2026

    Video by Jaime Rodriguez Sr  

    U.S. Customs and Border Protection Office of Public Affairs - Visual Communications Division           

    U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION (CBP) OFFICERS
    CONDUCT NON-INTRUSIVE INSPECTION SECURITY SWEEPS OUTSIDE LEVI'S STADIUM IN SANTA CLARA, CALIFORNIA IN PREPARATION FOR SUPER BOWL LX.

    VIDEO INFO

    Date Taken: 02.03.2026
    Date Posted: 02.05.2026 11:52
    Category: B-Roll
    Video ID: 995132
    VIRIN: 260203-H-D0456-1002
    PIN: 260203
    Filename: DOD_111512061
    Length: 00:04:20
    Location: SANTA CLARA, CALIFORNIA, US

    Video Analytics

    Downloads: 2
    High-Res. Downloads: 2

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, NON-INTRUSIVE INSPECTION SECURITY FOR SUPER BOWL LX., by Jaime Rodriguez Sr, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    cbpsblx

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download
  •   Validate Your Account to Download
  •   Download Video
  •   Connect My Placements
  •   Add to My Albums
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Video
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Video