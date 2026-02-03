On This Pacific News: IN THE PACIFIC OCEAN, U.S. MARINES 11TH MARINE EXPEDITIONARY UNIT CONDUCT WEAPONS HANDLING SUSTAINMENT TRAINING ABOARD WHIDBEY ISLAND-CLASS DOCK LANDING SHIP USS COMSTOCK. IN JAPAN U.S. ARMY SCOUTS ASSIGNED TO THE 11TH AIRBORNE DIVISION, TRAVEL IN TWO SIKORSKY UH-60 BLACKHAWK HELICOPTERS AND TWO JAPANESE BELL UH-1 IROQUOIS HELICOPTERS FOR AN AERIAL INSERTION TRAINING EXERCISE DURING NORTH WIND 26. AND IN HAWAII, U.S. MARINES WITH 3RD MARINE DIVISION, EXECUTE COMPANY ATTACK SUPPORT WITH M252 81MM MORTAR SYSTEMS DURING A DRY-FIRE AND LIVE-FIRE TRAINING EXERCISE AT POHAKULOA TRAINING AREA.
|Date Taken:
|02.02.2026
|Date Posted:
|02.04.2026 20:05
|Category:
|Newscasts
|Location:
|JP
This work, Pacific News Break: February 3, 2026, by Sgt Mitchell Johnson, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
