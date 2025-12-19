(e.g. yourname@email.com)

    B-ROLL - CBP COMMISSIONER SCOTT ACCOMPANIES BORDER CZAR HOMAN TO THE RIO GRANDE VALLEY, TX

    RIO GRANDE CITY, TEXAS, UNITED STATES

    12.14.2025

    CBP COMMISSIONER SCOTT ACCOMPANIES BORDER CZAR HOMAN TO THE RIO GRANDE VALLEY, TX AREAS OF RESPONSIBILITY FOR A FAMILIARIZATION VISIT, INCLUDING A RIVERINE TOUR AND SAFETY BRIEF AT THE ANZALDUAS PARK BOAT RAMP IN MISSION, TX, WITH A RIVERINE TOUR COVERAGE FROM CHULA VISTA, CA.

    Date Taken: 12.14.2025
    Date Posted: 12.19.2025 13:17
    Category: B-Roll
    Video ID: 991201
    VIRIN: 251214-H-FI643-1001
    Filename: DOD_111452371
    Length: 00:05:10
    Location: RIO GRANDE CITY, TEXAS, US

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, B-ROLL - CBP COMMISSIONER SCOTT ACCOMPANIES BORDER CZAR HOMAN TO THE RIO GRANDE VALLEY, TX, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    CBP COMMISSIONER
    BORDER CZAR

