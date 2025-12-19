(e.g. yourname@email.com)

    B-ROLL CBP COMMISSIONER SCOTT AND WHITE HOUSE BORDER CZAR HOMAN VISIT BORDER PATROL STATION

    ARIZONA, UNITED STATES

    12.12.2025

    Video by Robert Frongello 

    U.S. Customs and Border Protection Office of Public Affairs - Visual Communications Division           

    U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION COMMISSIONER RODNEY S. SCOTT AND WHITE HOUSE BORDER CZAR THOMAS HOMAN VISIT AJO BORDER PATROL STATION TO MEET WITH U.S. BORDER PATROL AGENTS AND DISCUSS OPERATIONS IN IN AJO, ARIZONA.

    VIDEO INFO

    Date Taken: 12.12.2025
    Date Posted: 12.19.2025 12:16
    Category: B-Roll
    Video ID: 991180
    VIRIN: 251212-H-FI643-1001
    Filename: DOD_111452164
    Length: 00:03:31
    Location: ARIZONA, US

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, B-ROLL CBP COMMISSIONER SCOTT AND WHITE HOUSE BORDER CZAR HOMAN VISIT BORDER PATROL STATION, by Robert Frongello, identified by DVIDS

    TAGS

    U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION COMMISSIONER
    THOMAS HOMAN
    RODNEY SCOTT
    WHITE HOUSE BORDER CZAR

