    AER Receives Donation from Fort Bragg's Buffalo Wild Wings To Go Franchise

    NORTH CAROLINA, UNITED STATES

    11.20.2025

    Video by Jason Ragucci 

    Fort Bragg Garrison Public Affairs Office

    THE OWNER OF THE NEW FRANCHISE BUFFALO WILD WINGS TO GO DONATED FOUR-THOUSAND DOLLARS TO THE ARMY EMERGENCY RELIEF FUND. MR. PATHIK PATEL STATED BUSINESSES SUCCEED WHEN THEY SERVE THE PROPLE AROUND THEM. FORT BRAGG GARRISON COMMAND SERGEANT MAJOR DANIEL SCOTT AND A-E-R C-E-O, RETIRED SERGEANT MAJOR OF THE ARMY, TONTY GRINSTON RECEIVED THE GENEROUS DONATION. A-E-R HELPS SOLDIERS AND THIR FAMILIES WHEN UNEXEPECTED FINANCIAL NEEDS COME UP. THE DONATION IS PART OF PATEL’S PLAN TO MAKE SURE EVERY NEW STORE OPENING GIVES BACK TO THE COMMUNITY. WITH THIS GIFT, BUFFALO WILD WINGS TO GO ISN’T JUST SERVING FOOD. IT’S SERVING THE FORT BRAGG COMMUNITY.

    Date Taken: 11.20.2025
    Date Posted: 11.21.2025 09:12
