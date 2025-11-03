Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    Jamaica Frome Food Delivery

    JAMAICA

    11.04.2025

    Video by Mark CHURMS 

    U.S. Department of State           

    U.S. Army, Joint Task Force-Bravo, transported food and supplies on Black Hawks from Kingston to Frome, Jamaica, Nov. 4, 2025. Working alongside the Jamaican Defence Force, JTF-Bravo and the 1-228th have transported over 165,000 lbs. of food and supplies across Jamaica to provide immediate assistance to those impacted by Hurricane Melissa.

    Date Taken: 11.04.2025
    Date Posted: 11.06.2025 16:02
    Category: B-Roll
    Video ID: 986001
    VIRIN: 251104-O-NU539-2896
    Filename: DOD_111370831
    Length: 00:03:10
    Location: JM

    PUBLIC DOMAIN  

    Jamaica
    Kingston Jamaica
    Hurricane 2025
    Black Hawk
    helicopters
    Hurricane Melissa

