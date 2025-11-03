Jamaica Frome Food Delivery

U.S. Army, Joint Task Force-Bravo, transported food and supplies on Black Hawks from Kingston to Frome, Jamaica, Nov. 4, 2025. Working alongside the Jamaican Defence Force, JTF-Bravo and the 1-228th have transported over 165,000 lbs. of food and supplies across Jamaica to provide immediate assistance to those impacted by Hurricane Melissa.
