Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Conferencia de prensa del Sector de Patrulla Fronteriza de Tucson de la CBP sobre desinformación sobre cárteles y las consecuencias continuas de la entrada ilegal

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    NOGALES, ARIZONA, UNITED STATES

    09.30.2025

    Video by Jerry Glaser 

    U.S. Customs and Border Protection Office of Public Affairs - Visual Communications Division           

    Patrulla Fronteriza de EE. UU., Agente Supervisor de la Patrulla
    Fronteriza del Sector de Tucson, Jesús Vasavilbaso, habla sobre
    la actual campaña de desinformación que utilizan actualmente las
    organizaciones de tráfico de personas, la continuación del fin de
    la captura y liberación, los nuevos programas de cumplimiento y
    que ingresar ilegalmente a los Estados Unidos significa detención,
    enjuiciamiento, una expulsión formal y una prohibición de reingreso.

    VIDEO INFO

    Date Taken: 09.30.2025
    Date Posted: 09.30.2025 15:47
    Category: Briefings
    Video ID: 984094
    VIRIN: 250930-H-AT513-1001
    Filename: DOD_111335717
    Length: 00:22:34
    Location: NOGALES, ARIZONA, US

    Video Analytics

    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Conferencia de prensa del Sector de Patrulla Fronteriza de Tucson de la CBP sobre desinformación sobre cárteles y las consecuencias continuas de la entrada ilegal, by Jerry Glaser, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    cbp
    United States Customs and Border Protection
    US Border Patrol

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download