Patrulla Fronteriza de EE. UU., Agente Supervisor de la Patrulla
Fronteriza del Sector de Tucson, Jesús Vasavilbaso, habla sobre
la actual campaña de desinformación que utilizan actualmente las
organizaciones de tráfico de personas, la continuación del fin de
la captura y liberación, los nuevos programas de cumplimiento y
que ingresar ilegalmente a los Estados Unidos significa detención,
enjuiciamiento, una expulsión formal y una prohibición de reingreso.
|Date Taken:
|09.30.2025
|Date Posted:
|09.30.2025 15:47
|Category:
|Briefings
|Video ID:
|984094
|VIRIN:
|250930-H-AT513-1001
|Filename:
|DOD_111335717
|Length:
|00:22:34
|Location:
|NOGALES, ARIZONA, US
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Conferencia de prensa del Sector de Patrulla Fronteriza de Tucson de la CBP sobre desinformación sobre cárteles y las consecuencias continuas de la entrada ilegal, by Jerry Glaser, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
