Conferencia de prensa del Sector de Patrulla Fronteriza de Tucson de la CBP sobre desinformación sobre cárteles y las consecuencias continuas de la entrada ilegal

Patrulla Fronteriza de EE. UU., Agente Supervisor de la Patrulla

Fronteriza del Sector de Tucson, Jesús Vasavilbaso, habla sobre

la actual campaña de desinformación que utilizan actualmente las

organizaciones de tráfico de personas, la continuación del fin de

la captura y liberación, los nuevos programas de cumplimiento y

que ingresar ilegalmente a los Estados Unidos significa detención,

enjuiciamiento, una expulsión formal y una prohibición de reingreso.