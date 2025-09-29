Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    Infantes de Marina de EE. UU. y miembros de la seguridad panameña se gradúan del primer Curso Combinado de Orientación en la Selva

    PANAMA

    08.22.2025

    Video by Senior Airman Justin Todd 

    U.S. Southern Command

    Veintitrés Infantes de Marina de EE. UU. y fuerzas de seguridad panameñas se graduaron el viernes 22 de agosto de 2025 del curso inaugural del Curso Combinado de Orientación en la Selva (CJOC), un nuevo programa diseñado para fortalecer las habilidades de supervivencia, la preparación y la interoperabilidad en uno de los entornos más exigentes del mundo.

    Al concluir la ceremonia, los graduados —ahora un equipo cohesionado forjado en la adversidad— intercambiaron apretones de manos y sonrisas. El evento no solo celebró sus logros personales, sino que también reafirmó la asociación duradera entre Panamá y Estados Unidos. Los líderes enfatizaron que el verdadero logro del Centro de Entrenamiento Combinado de Operaciones en la Selva (CJOTC) radica en la confianza, la cooperación y el respeto a la soberanía que consolida —la base para futuras operaciones bilaterales y el crecimiento del CJOTC.

    VIDEO INFO

    Date Taken: 08.22.2025
    Date Posted: 09.29.2025
    Category: Video Productions
    Video ID: 983992
    VIRIN: 250823-F-JC347-7981
    Filename: DOD_111334087
    Length: 00:03:37
    Location: PA

    PUBLIC DOMAIN  

    by SrA Justin Todd

    SOUTHCOM
    Panama
    Supervivencia en la selva
    Entrenamiento en la selva
    Infantes de Marina
    Curso Combinado de Orientación en la Selva

