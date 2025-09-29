Infantes de Marina de EE. UU. y miembros de la seguridad panameña se gradúan del primer Curso Combinado de Orientación en la Selva

Veintitrés Infantes de Marina de EE. UU. y fuerzas de seguridad panameñas se graduaron el viernes 22 de agosto de 2025 del curso inaugural del Curso Combinado de Orientación en la Selva (CJOC), un nuevo programa diseñado para fortalecer las habilidades de supervivencia, la preparación y la interoperabilidad en uno de los entornos más exigentes del mundo.
Al concluir la ceremonia, los graduados —ahora un equipo cohesionado forjado en la adversidad— intercambiaron apretones de manos y sonrisas. El evento no solo celebró sus logros personales, sino que también reafirmó la asociación duradera entre Panamá y Estados Unidos. Los líderes enfatizaron que el verdadero logro del Centro de Entrenamiento Combinado de Operaciones en la Selva (CJOTC) radica en la confianza, la cooperación y el respeto a la soberanía que consolida —la base para futuras operaciones bilaterales y el crecimiento del CJOTC.
