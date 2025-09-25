El Equipo de Asuntos Civiles del Ejército de EE. UU. 244 y miembros de la Embajada de los Estados Unidos entregaron materiales de construcción, cascos y chalecos salvavidas al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en Ciudad de Panamá, Panamá, el 23 de septiembre de 2025. Esta donación fue un proyecto financiado por el Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM) con un valor total de 26,000 dólares, y contribuyó a ampliar las instalaciones de SINAPROC para apoyar la capacitación de hasta 1,000 personas a la vez, al mismo tiempo que fortalecía las capacidades de los socorristas panameños para salvar vidas. La iniciativa refleja décadas de cooperación entre Estados Unidos y Panamá y refuerza la preparación regional para la respuesta ante desastres.
|Date Taken:
|09.23.2025
|Date Posted:
|09.26.2025 11:55
|Category:
|Video Productions
|Video ID:
|978446
|VIRIN:
|250923-F-JC347-1198
|Filename:
|DOD_111323594
|Length:
|00:01:18
|Location:
|PA
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Embajada de los Estados Unidos en Panamá y Equipo de Asuntos Civiles del Ejército de EE. UU. donan equipo de rescate y materiales de construcción para apoyar a la organización panameña de búsqueda y rescate, by SrA Justin Todd, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
