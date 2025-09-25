Embajada de los Estados Unidos en Panamá y Equipo de Asuntos Civiles del Ejército de EE. UU. donan equipo de rescate y materiales de construcción para apoyar a la organización panameña de búsqueda y rescate

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



El Equipo de Asuntos Civiles del Ejército de EE. UU. 244 y miembros de la Embajada de los Estados Unidos entregaron materiales de construcción, cascos y chalecos salvavidas al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en Ciudad de Panamá, Panamá, el 23 de septiembre de 2025. Esta donación fue un proyecto financiado por el Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM) con un valor total de 26,000 dólares, y contribuyó a ampliar las instalaciones de SINAPROC para apoyar la capacitación de hasta 1,000 personas a la vez, al mismo tiempo que fortalecía las capacidades de los socorristas panameños para salvar vidas. La iniciativa refleja décadas de cooperación entre Estados Unidos y Panamá y refuerza la preparación regional para la respuesta ante desastres.