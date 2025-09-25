Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    Embajada de los Estados Unidos en Panamá y Equipo de Asuntos Civiles del Ejército de EE. UU. donan equipo de rescate y materiales de construcción para apoyar a la organización panameña de búsqueda y rescate

    PANAMA

    09.23.2025

    Video by Senior Airman Justin Todd 

    U.S. Southern Command

    El Equipo de Asuntos Civiles del Ejército de EE. UU. 244 y miembros de la Embajada de los Estados Unidos entregaron materiales de construcción, cascos y chalecos salvavidas al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en Ciudad de Panamá, Panamá, el 23 de septiembre de 2025. Esta donación fue un proyecto financiado por el Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM) con un valor total de 26,000 dólares, y contribuyó a ampliar las instalaciones de SINAPROC para apoyar la capacitación de hasta 1,000 personas a la vez, al mismo tiempo que fortalecía las capacidades de los socorristas panameños para salvar vidas. La iniciativa refleja décadas de cooperación entre Estados Unidos y Panamá y refuerza la preparación regional para la respuesta ante desastres.

    VIDEO INFO

    Date Taken: 09.23.2025
    Date Posted: 09.26.2025 11:55
    Category: Video Productions
    Video ID: 978446
    VIRIN: 250923-F-JC347-1198
    Filename: DOD_111323594
    Length: 00:01:18
    Location: PA

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Embajada de los Estados Unidos en Panamá y Equipo de Asuntos Civiles del Ejército de EE. UU. donan equipo de rescate y materiales de construcción para apoyar a la organización panameña de búsqueda y rescate, by SrA Justin Todd, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    TAGS

    SOUTHCOM
    Panamá
    Kevin Marino Cabrera
    Asociación Internacional
    Asuntos Civiles
    Donación

