    La Fuerza Espacial de EE. UU. en Panamá: Fortaleciendo lazos y compartiendo experiencia

    PANAMA

    08.26.2025

    Video by Senior Airman Justin Todd 

    U.S. Southern Command

    Miembros de la Fuerza Espacial de EE. UU. y socios panameños se unieron en Panamá para intercambiar conocimientos en inteligencia, operaciones y cooperación, fortaleciendo la amistad y la preparación conjunta.

    VIDEO INFO

    Date Taken: 08.26.2025
    Date Posted: 09.05.2025 14:43
    Category: Video Productions
    Video ID: 975912
    VIRIN: 250826-F-JC347-7414
    Filename: DOD_111273627
    Length: 00:02:38
    Location: PA

    PUBLIC DOMAIN  

    TAGS

    Joint Training
    International Partners
    SOUTHCOM
    Intelligence Operations
    Space Force
    Panama

