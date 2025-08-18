Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    Corto para redes sociales - Fuerzas panameñas y estadounidenses realizan curso de orientación en la selva

    PANAMA

    08.17.2025

    Video by Senior Airman Justin Todd 

    U.S. Southern Command

    El curso combinado de orientación en la selva integra a instructores y alumnos de ambos países, con un plan de estudios desarrollado en asociación con instituciones de seguridad panameñas y el Centro de Entrenamiento de Operaciones en la Selva del Ejército de los EE. UU., de la 25ª División de Infantería.

    Narración por el Sargento del Ejército de los EE. UU. Antonio Cartagena

    Date Taken: 08.17.2025
    Date Posted: 08.19.2025 17:39
    Category: Video Productions
    Video ID: 974126
    VIRIN: 250817-F-JC347-8862
    Filename: DOD_111241415
    Length: 00:00:26
    Location: PA

    TAGS

    Social Media
    Survival
    SOUTHCOM
    Jungle
    Panama
    Jungle Orientation Course

