Corto para redes sociales - Fuerzas panameñas y estadounidenses realizan curso de orientación en la selva

El curso combinado de orientación en la selva integra a instructores y alumnos de ambos países, con un plan de estudios desarrollado en asociación con instituciones de seguridad panameñas y el Centro de Entrenamiento de Operaciones en la Selva del Ejército de los EE. UU., de la 25ª División de Infantería.
Narración por el Sargento del Ejército de los EE. UU. Antonio Cartagena
