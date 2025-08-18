Corto para redes sociales - Fuerzas panameñas y estadounidenses realizan curso de orientación en la selva

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/974126" width="800" height="450" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

El curso combinado de orientación en la selva integra a instructores y alumnos de ambos países, con un plan de estudios desarrollado en asociación con instituciones de seguridad panameñas y el Centro de Entrenamiento de Operaciones en la Selva del Ejército de los EE. UU., de la 25ª División de Infantería.



Narración por el Sargento del Ejército de los EE. UU. Antonio Cartagena