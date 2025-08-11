Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Miembros del 822 Base Defense Squadron y de las fuerzas de seguridad panameñas se entrenan en Panamá

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    PANAMA CITY, PANAMA

    08.04.2025

    Video by Senior Airman Julia Lebens 

    U.S. Southern Command

    Defensores de la Fuerza Aérea de EE. UU. asignados al 822d Base Defense Squadron, Moody Air Force Base, Georgia, y miembros de la Policía Nacional de Panamá realizan un entrenamiento táctico y técnico combinado en el polígono de tiro de Cerro Tigre, Panamá, Julio 24, 2025. El 822d Base Defense Squadron trabaja con el Comando Sur de EE. UU. en un esfuerzo conjunto entre EE. UU. y Panamá para fortalecer las relaciones y la interoperabilidad, ampliando así la alianza estratégica de seguridad entre ambas naciones. (U.S. Air Force video by Senior Airman Julia Lebens)

    VIDEO INFO

    Date Taken: 08.04.2025
    Date Posted: 08.14.2025 22:57
    Category: Package
    Video ID: 973819
    VIRIN: 250813-F-RJ686-1001
    Filename: DOD_111232735
    Length: 00:01:39
    Location: PANAMA CITY, PA

    Video Analytics

    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Miembros del 822 Base Defense Squadron y de las fuerzas de seguridad panameñas se entrenan en Panamá, by SrA Julia Lebens, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    interopability
    security forces
    Panama
    security partnership

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download