Miembros del 822 Base Defense Squadron y de las fuerzas de seguridad panameñas se entrenan en Panamá

Defensores de la Fuerza Aérea de EE. UU. asignados al 822d Base Defense Squadron, Moody Air Force Base, Georgia, y miembros de la Policía Nacional de Panamá realizan un entrenamiento táctico y técnico combinado en el polígono de tiro de Cerro Tigre, Panamá, Julio 24, 2025. El 822d Base Defense Squadron trabaja con el Comando Sur de EE. UU. en un esfuerzo conjunto entre EE. UU. y Panamá para fortalecer las relaciones y la interoperabilidad, ampliando así la alianza estratégica de seguridad entre ambas naciones. (U.S. Air Force video by Senior Airman Julia Lebens)