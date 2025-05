USAFMCOM ThinkTank

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



The U.S. Army Financial Management Command created the "ThinkTank", an online tool to bring best ideas directly to USAFMCOM's leadership. ThinkTank is hosted on the USAFMCOM Sharepoint page.



This video explains the procedures for using ThinkTank.