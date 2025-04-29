CHIEF OF NAVY RESERVE VADM NANCY LACORE COMMUNICATES HER VISION FOR THE NAVY RESERVE FORCE, NAVY RESERVE STRATEGIC ADVANTAGE.
|Date Taken:
|04.30.2025
|Date Posted:
|05.01.2025 10:32
|Category:
|Series
|Video ID:
|960687
|VIRIN:
|250430-N-PX998-2993
|PIN:
|906666
|Filename:
|DOD_110962733
|Length:
|00:00:28
|Location:
|NORFOLK, VIRGINIA, US
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
This work, NAVY RESERVE STRATEGIC ADVANTAGE, by PO1 David Warren, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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