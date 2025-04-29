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    NAVY RESERVE STRATEGIC ADVANTAGE

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    NORFOLK, VIRGINIA, UNITED STATES

    04.30.2025

    Video by Petty Officer 1st Class David Warren 

    Commander, Navy Reserve Force   

    CHIEF OF NAVY RESERVE VADM NANCY LACORE COMMUNICATES HER VISION FOR THE NAVY RESERVE FORCE, NAVY RESERVE STRATEGIC ADVANTAGE.

    VIDEO INFO

    Date Taken: 04.30.2025
    Date Posted: 05.01.2025 10:32
    Category: Series
    Video ID: 960687
    VIRIN: 250430-N-PX998-2993
    PIN: 906666
    Filename: DOD_110962733
    Length: 00:00:28
    Location: NORFOLK, VIRGINIA, US

    Video Analytics

    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, NAVY RESERVE STRATEGIC ADVANTAGE, by PO1 David Warren, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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