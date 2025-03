Stellar Banshee / Flight Test Other-40 (FTX-40)

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



March 24, 2025, the Missile Defense Agency and the U.S. Navy successfully executed Flight Test Other-40 (FTX-40) off the coast of Hawaii. USS Pinckney (DDG 91) demonstrated the ability to detect, track and perform a simulated engagement of an advanced maneuvering hypersonic target using the SBT Inc. 3 capability embedded in the latest Aegis software baseline.