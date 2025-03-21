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    Арктическая морская пехота НАТО — курс на Крайний Север (Mastersubs)

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    AREAS NEAR HARSTAD, SETERMOEN AND ALTA, NORWAY

    02.25.2025

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Морские пехотинцы НАТО — одни из самых выносливых военнослужащих союза. Но в Арктике одной выносливости мало — морские пехотинцы должны быть очень хорошо подготовленными и устойчивыми к различным факторам, чтобы выжить при низких температурах и в условиях сурового ландшафта.

    Морские пехотинцы НАТО — одни из самых выносливых военнослужащих в Североатлантическом союзе. Но в Арктике одной выносливости недостаточно. Морские пехотинцы должны быть необычайно опытными и устойчивыми к различным факторам, чтобы выжить при низких температурах и в условиях сурового ландшафта.
    В начале 2024 года морские пехотинцы из ряда стран НАТО получили возможность испытать свои силы в условиях Крайнего Севера, применяя на практике навыки боевых действий в холодных погодных условиях и знакомясь с новыми тактическими приемами коллег в ходе учений «Стедфаст дефендер 24». Финские, итальянские и шведские военнослужащие морской пехоты проводили совместные морские рейды на побережье Норвегии, а американские морские пехотинцы совершенствовали навыки выживания на суше, узнавая то, что уже известно их коллегам из стран-членов из Северной Европы: лыжи —единственный способ передвигаться по глубокому снегу.
    Данные учения были особенно важны для Финляндии и Швеции, недавно ставших членами НАТО. Финляндия присоединилась к НАТО в 2023 году, а Швеция — в самый разгар учений, и многие шведские военнослужащие устроили импровизированные празднования в честь своего вступления.
    Морские пехотинцы должны быть готовы высадиться на берегу и защитить территорию стран-членов, независимо от времени, места и климата. Этот небольшой документальный фильм о морских пехотинцах, отснятый во время «Стедфаст дефендер» показывает, что они прекрасно способны противостоять стихии, чтобы выполнить приказ.

    VIDEO INFO

    Date Taken: 02.25.2025
    Date Posted: 03.24.2025 06:06
    Category: Package
    Video ID: 956251
    VIRIN: 250324-O-D0483-1001
    PIN: 2210
    Filename: DOD_110880246
    Length: 00:11:59
    Language: Russian
    Location: AREAS NEAR HARSTAD, SETERMOEN AND ALTA, NO

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    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

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