Арктическая морская пехота НАТО — курс на Крайний Север (Mastersubs)

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Морские пехотинцы НАТО — одни из самых выносливых военнослужащих союза. Но в Арктике одной выносливости мало — морские пехотинцы должны быть очень хорошо подготовленными и устойчивыми к различным факторам, чтобы выжить при низких температурах и в условиях сурового ландшафта.



Морские пехотинцы НАТО — одни из самых выносливых военнослужащих в Североатлантическом союзе. Но в Арктике одной выносливости недостаточно. Морские пехотинцы должны быть необычайно опытными и устойчивыми к различным факторам, чтобы выжить при низких температурах и в условиях сурового ландшафта.

В начале 2024 года морские пехотинцы из ряда стран НАТО получили возможность испытать свои силы в условиях Крайнего Севера, применяя на практике навыки боевых действий в холодных погодных условиях и знакомясь с новыми тактическими приемами коллег в ходе учений «Стедфаст дефендер 24». Финские, итальянские и шведские военнослужащие морской пехоты проводили совместные морские рейды на побережье Норвегии, а американские морские пехотинцы совершенствовали навыки выживания на суше, узнавая то, что уже известно их коллегам из стран-членов из Северной Европы: лыжи —единственный способ передвигаться по глубокому снегу.

Данные учения были особенно важны для Финляндии и Швеции, недавно ставших членами НАТО. Финляндия присоединилась к НАТО в 2023 году, а Швеция — в самый разгар учений, и многие шведские военнослужащие устроили импровизированные празднования в честь своего вступления.

Морские пехотинцы должны быть готовы высадиться на берегу и защитить территорию стран-членов, независимо от времени, места и климата. Этот небольшой документальный фильм о морских пехотинцах, отснятый во время «Стедфаст дефендер» показывает, что они прекрасно способны противостоять стихии, чтобы выполнить приказ.