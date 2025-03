51st FW participates in FS25

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



The 51st Fighter Wing participates in Freedom Shield 25 at Osan Air Base, Republic of Korea, March 10-14, 2025. Units across Seventh Air Force validated several agile combat employment capabilities, illustrating the air component’s ability to maneuver forces and supplies rapidly, projecting and sustaining airpower from numerous locations across the region. (U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christopher Tam)