WELCOME I’M LANCE CPL MATTHEW MCDONNELL WITH YOUR MARINE MINUTE!
LAST WEEK, MARINES WITH THE 22ND MARINE EXPEDITIONARY UNIT EXECUTED AN AMPHIBIOUS RAID DURING A MARINE AIR GROUND TASK FORCE INTEROPERABILITY EXERCISE AT CAMP LEJEUNE, NORTH CAROLINA. THIS RAID IS ONE OF VARIOUS TRAINING EVENTS GUIDED BY THE EXPEDITIONARY OPERATIONS TRAINING GROUP THAT AIMS TO PROMOTE INTEGRATION AMONGST MULTIPLE MARINE CORPS ELEMENTS IN CONTROLLED THREATENING ENVIRONMENTS.
OUR PHOTOS OF THE WEEK WERE TAKEN BY SGT. SCOTT JENKINS, CAPTURING A MARINE WITH THE 4TH MARINE AIRCRAFT WING GUIDING AN MV-22B OSPREY, TILTROTOR AIRCRAFT FOR A FLIGHT FORMATION.
THE FLIGHT FORMATION TOOK PLACE OVER NEW ORLEANS DURING THE SUPER BOWL LIX FLYOVER. THE MARINE CORPS WAS THE GUIDING SERVICE FOR THE FLYOVER AND PARTICIPATED IN VARIOUS EVENTS THROUGHOUT THIS PAST WEEK TO SHOWCASE ITS PRIDE FOR THE UPCOMING 250TH MARINE CORPS BIRTHDAY.
THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL
THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.
SEMPER FIDELIS!
|Date Taken:
|02.10.2025
|Date Posted:
|02.12.2025 15:50
|Category:
|Newscasts
|Video ID:
|952269
|VIRIN:
|250210-M-YS392-1001
|Filename:
|DOD_110810618
|Length:
|00:00:59
|Location:
|US
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|1
|High-Res. Downloads:
|1
This work, Marine Minute: 06-25 (AUDIO), by LCpl Joseph DeMarcus, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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