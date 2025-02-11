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    Marine Minute: 06-25 (AUDIO)

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    UNITED STATES

    02.10.2025

    Video by Lance Cpl. Joseph DeMarcus 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M LANCE CPL MATTHEW MCDONNELL WITH YOUR MARINE MINUTE!
    LAST WEEK, MARINES WITH THE 22ND MARINE EXPEDITIONARY UNIT EXECUTED AN AMPHIBIOUS RAID DURING A MARINE AIR GROUND TASK FORCE INTEROPERABILITY EXERCISE AT CAMP LEJEUNE, NORTH CAROLINA. THIS RAID IS ONE OF VARIOUS TRAINING EVENTS GUIDED BY THE EXPEDITIONARY OPERATIONS TRAINING GROUP THAT AIMS TO PROMOTE INTEGRATION AMONGST MULTIPLE MARINE CORPS ELEMENTS IN CONTROLLED THREATENING ENVIRONMENTS.
    OUR PHOTOS OF THE WEEK WERE TAKEN BY SGT. SCOTT JENKINS, CAPTURING A MARINE WITH THE 4TH MARINE AIRCRAFT WING GUIDING AN MV-22B OSPREY, TILTROTOR AIRCRAFT FOR A FLIGHT FORMATION.
    THE FLIGHT FORMATION TOOK PLACE OVER NEW ORLEANS DURING THE SUPER BOWL LIX FLYOVER. THE MARINE CORPS WAS THE GUIDING SERVICE FOR THE FLYOVER AND PARTICIPATED IN VARIOUS EVENTS THROUGHOUT THIS PAST WEEK TO SHOWCASE ITS PRIDE FOR THE UPCOMING 250TH MARINE CORPS BIRTHDAY.
    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL
    THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.
    SEMPER FIDELIS!

    VIDEO INFO

    Date Taken: 02.10.2025
    Date Posted: 02.12.2025 15:50
    Category: Newscasts
    Video ID: 952269
    VIRIN: 250210-M-YS392-1001
    Filename: DOD_110810618
    Length: 00:00:59
    Location: US

    Video Analytics

    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 06-25 (AUDIO), by LCpl Joseph DeMarcus, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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