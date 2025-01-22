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    Marine Minute: 03-25 (AUDIO)

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    FORT GEORGE G. MEADE, UNITED STATES

    01.23.2025

    Video by Lance Cpl. Joseph DeMarcus 

    Defense Media Activity - Marines

    THIS WEEK WE ARE COVERING THE 60TH PRESIDENTIAL INAUGURATION IN WASHINGTON D.C. WE’LL ALSO TAKE A LOOK AT A MORTAR RANGE CONDUCTED BY 3RD MARINE LITTORAL REGIMENT IN HAWAII.

    LAST WEEK, PRESIDENT DONALD J. TRUMP WAS SWORN IN FOR HIS SECOND TERM AS THE 47TH PRESIDENT OF THE UNITED STATES. SERVICE MEMBERS FROM ALL BRANCHES OF THE MILITARY SUPPORTED THE EVENT, WHICH FEATURED HIS INAUGURAL SPEECH OUTLINING HIS PLANS FOR THE NEXT FOUR YEARS.

    OUR PHOTOS OF THE WEEK WERE TAKEN BY CPL. MALIA SPARKS, CAPTURING MARINES WITH 3RD MLR EXECUTING A MORTAR RANGE.

    THE LIVE-FIRE RANGE TOOK PLACE AT POHAKULOA TRAINING AREA IN HAWAII AND IS PREPARING MARINES FOR SIMILAR EXERCISES THEY WILL PARTICIPATE IN OVERSEAS LATER THIS YEAR.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS!

    VIDEO INFO

    Date Taken: 01.23.2025
    Date Posted: 01.23.2025 14:06
    Category: Newscasts
    Video ID: 950313
    VIRIN: 250121-M-YS392-1003
    Filename: DOD_110779541
    Length: 00:00:59
    Location: FORT GEORGE G. MEADE, US

    Video Analytics

    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 03-25 (AUDIO), by LCpl Joseph DeMarcus, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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