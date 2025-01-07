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    Marine Minute: 01-25 (AUDIO)

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    FORT GEORGE G. MEADE, UNITED STATES

    01.07.2025

    Video by Lance Cpl. Joseph DeMarcus 

    Defense Media Activity - Marines

    THIS WEEK WE ARE SPOTLIGHTING MARINES WHO BROUGHT CHRISTMAS PRESENTS TO CHILDREN IN ALASKA. WE’LL ALSO TAKE A LOOK INSIDE EXERCISE KOREA VIPER 25.1, WHERE MARINES ARE PUSHING AGAINST SEVERE WINTER CONDITIONS.

    LAST MONTH, MARINES WITH 4TH LAW ENFORCEMENT BATTALION WORKED HARD TO DISTRIBUTE TOYS TO CHILDEN IN ISOLATED AREAS OF ALASKA. THIS ANNUAL MISSION IS IN SUPPORT OF THE MARINE CORPS ‘TOYS FOR TOTS’ PROGRAM, WHICH HAS BEEN SPREADING HOLIDAY JOY NATIONWIDE SINCE 1947.

    OUR PHOTOS OF THE WEEK WERE TAKEN BY LANCE CPL. ADAM TRUMP, CAPTURING A 3D MARINE DIVISION MORTAR RANGE DURING EXERCISE KOREA VIPER 25.1.

    THIS RECURRING EXERCISE IN SOUTH KOREA IS ALL ABOUT STRENGTHENING THE MARINES’ ABILITY TO OPERATE IN FREEZING COLD TEMPERATURES WHILE ALSO WORKING ALONGSIDE OUR REPUBLIC OF KOREA ALLIES.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.

    SEMPER FIDELIS!

    VIDEO INFO

    Date Taken: 01.07.2025
    Date Posted: 01.10.2025 12:34
    Category: Newscasts
    Video ID: 949273
    VIRIN: 250107-M-YS392-1003
    Filename: DOD_110764410
    Length: 00:00:59
    Location: FORT GEORGE G. MEADE, US

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    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute: 01-25 (AUDIO), by LCpl Joseph DeMarcus, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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