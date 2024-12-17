Благодаря развитию оборонной промышленности НАТО становится сильнее, а жизнь наших граждан — безопаснее

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За десять последних лет страны НАТО увеличили расходы на оборону и военное производство и нарастили запасы оружия и боеприпасов. Но мы по-прежнему тратим гораздо меньше, чем во времена холодной войны, хотя угрозы для нашей свободы и безопасности не уменьшились, а может быть даже выросли.





В то время как российские производители оружия находятся на подъеме, наша оборонная промышленность все еще слишком мала и работает слишком медленно, чтобы отвечать потребностям будущего. Именно сейчас нужно повышать расходы, ускорять производственные линии и увеличивать инвестиции в инновации и модернизацию сил и средств.





У самых наших границ — в Украине — идет война, каждый день мы видим все больше враждебных выпадов против государств-союзников, и лучший способ защитить наших граждан — это всем вместе инвестировать больше, лучше и быстрее в трансатлантический оборонно-промышленный комплекс.



TRANSCRIPT (AUDIO AND TEXT ON SCREEN)



--SOUNDBITE-- (ENGLISH) Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО



«Если мы сейчас не будем тратить больше на предотвращение войны, то потом нам придется заплатить гораздо, гораздо больше на то, чтобы воевать».



НАРАЩИВАТЬ ОБОРОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



ИНВЕСТИРОВАТЬ БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ И БЫСТРЕЕ



ИМЕННО ТАК НАТО СТАНОВИТСЯ СИЛЬНЕЕ



--SOUNDBITE-- (ENGLISH) Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО



«Нам также нужны современные силы и средства с применением самых передовых технологий. Они нужны нам уже сейчас».



УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБОРОНУ



ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ НАШИХ ГРАЖДАН БЕЗОПАСНЕЕ



И ПОМОГАЕТ НАШИМ СИЛАМ



ЗАЩИТИТЬ НАС ОТ ЛЮБОЙ АГРЕССИИ