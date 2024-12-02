Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Army Reserve Medical Command

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    PINELLAS PARK, FLORIDA, UNITED STATES

    11.13.2024

    Video by Sgt. Jerry Zuetrong 

    Army Reserve Medical Command

    THE PINELLAS PARK, FLORIDA-BASED ARMY RESERVE MEDICAL COMMAND IS THE ARMY’S PREMIER MILITARY MEDICAL ORGANIZATION. ARMEDCOM PROVIDES THE ARMY MEDICAL DEPARTMENT WITH TRAINED, EQUIPPED AND PROFICIENT SOLDIERS TO MEET THE CHALLENGES OF LARGE SCALE MOBILIZATION AND COMBAT OPERATIONS. SIX UNITS COMPRISE ARMEDCOM.

    THE MEDICAL READINESS AND TRAINING COMMAND SPONSORS THE GLOBAL MEDIC EXERCISES AND PROVIDES OBSERVER-CONTROLLER-TRAINERS FOR OTHER TRAINING EVENTS.

    THE AMEDD PROFESSIONAL MANAGEMENT COMMAND PROVIDES CENTRALIZED MANAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS PREPARING FOR THEIR ARMY CAREERS.

    FOUR BRIGADE-LEVEL MEDICAL AREA READINESS SUPPORT GROUPS HAVE TROOP MEDICAL CLINICS, BLOOD DETS AND VETERINARY DETS READY TO BACK-FILL THE ARMY’S IN-CONUS FACILITIES AND SUSTAIN A-R-MEDCOM’S MISSION IN SUPPORT OF THE MILITARY HOSPITAL AT LANDSTUHL, GERMANY.

    “WARRIOR MEDICS, COMBAT READY!”

    VIDEO INFO

    Date Taken: 11.13.2024
    Date Posted: 12.04.2024 14:10
    Category: Package
    Video ID: 945560
    VIRIN: 241113-A-YH571-1001
    PIN: 1
    Filename: DOD_110714834
    Length: 00:00:59
    Location: PINELLAS PARK, FLORIDA, US

    Video Analytics

    Downloads: 2
    High-Res. Downloads: 2

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Army Reserve Medical Command, by SGT Jerry Zuetrong, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    No tags found.

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download