THE PINELLAS PARK, FLORIDA-BASED ARMY RESERVE MEDICAL COMMAND IS THE ARMY’S PREMIER MILITARY MEDICAL ORGANIZATION. ARMEDCOM PROVIDES THE ARMY MEDICAL DEPARTMENT WITH TRAINED, EQUIPPED AND PROFICIENT SOLDIERS TO MEET THE CHALLENGES OF LARGE SCALE MOBILIZATION AND COMBAT OPERATIONS. SIX UNITS COMPRISE ARMEDCOM.
THE MEDICAL READINESS AND TRAINING COMMAND SPONSORS THE GLOBAL MEDIC EXERCISES AND PROVIDES OBSERVER-CONTROLLER-TRAINERS FOR OTHER TRAINING EVENTS.
THE AMEDD PROFESSIONAL MANAGEMENT COMMAND PROVIDES CENTRALIZED MANAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS PREPARING FOR THEIR ARMY CAREERS.
FOUR BRIGADE-LEVEL MEDICAL AREA READINESS SUPPORT GROUPS HAVE TROOP MEDICAL CLINICS, BLOOD DETS AND VETERINARY DETS READY TO BACK-FILL THE ARMY’S IN-CONUS FACILITIES AND SUSTAIN A-R-MEDCOM’S MISSION IN SUPPORT OF THE MILITARY HOSPITAL AT LANDSTUHL, GERMANY.
“WARRIOR MEDICS, COMBAT READY!”
|Date Taken:
|11.13.2024
|Date Posted:
|12.04.2024 14:10
|Category:
|Package
|Video ID:
|945560
|VIRIN:
|241113-A-YH571-1001
|PIN:
|1
|Filename:
|DOD_110714834
|Length:
|00:00:59
|Location:
|PINELLAS PARK, FLORIDA, US
|Downloads:
|2
|High-Res. Downloads:
|2
This work, Army Reserve Medical Command, by SGT Jerry Zuetrong, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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