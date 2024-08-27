Воздушные десантники НАТО высаживаются в Европе в рамках учений «Свифт респонс»

Осторожно, десант! Воздушные десантники высадились в пяти странах НАТО и Молдове в рамках учений «Свифт респонс» — крупнейшей воздушно-десантной операции в Европе со времен Второй мировой войны.
Synopsis
В ходе крупнейшей со времен Второй мировой войны воздушно-десантной операции десантники из Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Румынии и Франции высадились в Молдове, Польше, Румынии, Северной Македонии, Швеции и Эстонии в рамках учений «Свифт респонс», доказав свою способность проводить сложные операции в короткие сроки.
Воздушно-десантные операции требуют безукоризненного согласования по времени и непревзойденного мастерства как от пилотов, так и от десантников. Способность перебрасывать сотни военнослужащих в тыл врага делает их стратегически значимыми для стран-членов НАТО. Из-за сложности, присущей этим задачам, для поддержания навыков требуется регулярная практика.
Именно поэтому Соединенные Штаты возглавили «Свифт респонс» — ежегодные воздушно-десантные учения, на которых страны НАТО высаживают десант по всей Европе. Совместное проведение таких тренировок помогает союзникам по НАТО знакомиться с практикой друг друга, что повышает их способность действовать совместно в случае кризиса.
Transcript
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) —
Генерал-майор Дирк Фауст,
СВ Германии
Воздушный десант можно
высадить очень быстро,
чтобы начать
или провести операцию,
в ходе которой не требуется аэродром.
Десантирование осуществляется на парашютах.
Поэтому до сих пор десантники
крайне ценны для НАТО.
ВОЗДУШНЫЕ ДЕСАНТНИКИ СО ВСЕГО СОЮЗА НАТО
РЕГУЛЯРНО ТРЕНИРУЮТСЯ ВМЕСТЕ.
В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА ОНИ ПРОТЕСТИРОВАЛИ СЕБЯ
В ХОДЕ САМОЙ КРУПНОЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ СО ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ,
ВЫСАДИВШИСЬ В ПЯТИ CТРАНАХ НАТО И МОЛДОВЕ
И ДОКАЗАВ СВОЮ СПОСОБНОСТЬ БРОСАТЬСЯ ВПЕРЕД СО ВСЕХ НОГ,
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ СТРАН-ЧЛЕНОВ.
КОНЕЦ
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|Date Taken:
|01.05.2024
|Date Posted:
|09.06.2024 05:52
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