Воздушные десантники НАТО высаживаются в Европе в рамках учений «Свифт респонс»

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Осторожно, десант! Воздушные десантники высадились в пяти странах НАТО и Молдове в рамках учений «Свифт респонс» — крупнейшей воздушно-десантной операции в Европе со времен Второй мировой войны.

Synopsis



В ходе крупнейшей со времен Второй мировой войны воздушно-десантной операции десантники из Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Румынии и Франции высадились в Молдове, Польше, Румынии, Северной Македонии, Швеции и Эстонии в рамках учений «Свифт респонс», доказав свою способность проводить сложные операции в короткие сроки.

Воздушно-десантные операции требуют безукоризненного согласования по времени и непревзойденного мастерства как от пилотов, так и от десантников. Способность перебрасывать сотни военнослужащих в тыл врага делает их стратегически значимыми для стран-членов НАТО. Из-за сложности, присущей этим задачам, для поддержания навыков требуется регулярная практика.

Именно поэтому Соединенные Штаты возглавили «Свифт респонс» — ежегодные воздушно-десантные учения, на которых страны НАТО высаживают десант по всей Европе. Совместное проведение таких тренировок помогает союзникам по НАТО знакомиться с практикой друг друга, что повышает их способность действовать совместно в случае кризиса.

Transcript



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) —

Генерал-майор Дирк Фауст,

СВ Германии



Воздушный десант можно

высадить очень быстро,

чтобы начать

или провести операцию,

в ходе которой не требуется аэродром.

Десантирование осуществляется на парашютах.

Поэтому до сих пор десантники

крайне ценны для НАТО.



ВОЗДУШНЫЕ ДЕСАНТНИКИ СО ВСЕГО СОЮЗА НАТО



РЕГУЛЯРНО ТРЕНИРУЮТСЯ ВМЕСТЕ.



В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА ОНИ ПРОТЕСТИРОВАЛИ СЕБЯ

В ХОДЕ САМОЙ КРУПНОЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ СО ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ,



ВЫСАДИВШИСЬ В ПЯТИ CТРАНАХ НАТО И МОЛДОВЕ



И ДОКАЗАВ СВОЮ СПОСОБНОСТЬ БРОСАТЬСЯ ВПЕРЕД СО ВСЕХ НОГ,



ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ СТРАН-ЧЛЕНОВ.





КОНЕЦ



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