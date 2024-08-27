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    Воздушные десантники НАТО высаживаются в Европе в рамках учений «Свифт респонс»

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    SWEDEN

    01.05.2024

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Осторожно, десант! Воздушные десантники высадились в пяти странах НАТО и Молдове в рамках учений «Свифт респонс» — крупнейшей воздушно-десантной операции в Европе со времен Второй мировой войны.
    Synopsis

    В ходе крупнейшей со времен Второй мировой войны воздушно-десантной операции десантники из Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Румынии и Франции высадились в Молдове, Польше, Румынии, Северной Македонии, Швеции и Эстонии в рамках учений «Свифт респонс», доказав свою способность проводить сложные операции в короткие сроки.
    Воздушно-десантные операции требуют безукоризненного согласования по времени и непревзойденного мастерства как от пилотов, так и от десантников. Способность перебрасывать сотни военнослужащих в тыл врага делает их стратегически значимыми для стран-членов НАТО. Из-за сложности, присущей этим задачам, для поддержания навыков требуется регулярная практика.
    Именно поэтому Соединенные Штаты возглавили «Свифт респонс» — ежегодные воздушно-десантные учения, на которых страны НАТО высаживают десант по всей Европе. Совместное проведение таких тренировок помогает союзникам по НАТО знакомиться с практикой друг друга, что повышает их способность действовать совместно в случае кризиса.
    Transcript

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (СУБТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ) —
    Генерал-майор Дирк Фауст,
    СВ Германии

    Воздушный десант можно
    высадить очень быстро,
    чтобы начать
    или провести операцию,
    в ходе которой не требуется аэродром.
    Десантирование осуществляется на парашютах.
    Поэтому до сих пор десантники
    крайне ценны для НАТО.

    ВОЗДУШНЫЕ ДЕСАНТНИКИ СО ВСЕГО СОЮЗА НАТО

    РЕГУЛЯРНО ТРЕНИРУЮТСЯ ВМЕСТЕ.

    В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА ОНИ ПРОТЕСТИРОВАЛИ СЕБЯ
    В ХОДЕ САМОЙ КРУПНОЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ СО ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ,

    ВЫСАДИВШИСЬ В ПЯТИ CТРАНАХ НАТО И МОЛДОВЕ

    И ДОКАЗАВ СВОЮ СПОСОБНОСТЬ БРОСАТЬСЯ ВПЕРЕД СО ВСЕХ НОГ,

    ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ СТРАН-ЧЛЕНОВ.


    КОНЕЦ

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 01.05.2024
    Date Posted: 09.06.2024 05:52
    Category: Package
    Video ID: 935882
    VIRIN: 240906-O-D0483-1001
    Filename: DOD_110546195
    Length: 00:00:46
    Location: SE

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    High-Res. Downloads: 2

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