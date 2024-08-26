Украина — голоса с передовой

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Synopsis

На июльском саммите НАТО 2024 года в Вашингтоне государства-члены НАТО подтвердили свою приверженность долгосрочной поддержке Украины, чтобы помочь стране защитить себя сегодня и сдержать российскую агрессию в будущем.

Военная агрессия России против Украины продолжает опустошать страну и уносить человеческие жизни. В этом видео военнослужащие Вооруженных сил Украины, многие из которых — добровольцы, рассказывают на передовой о том, в каких условиях проходит их служба и почему так важно, чтобы Украина победила.

На саммите государства-члены договорились о создании инициативы НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU) для координации предоставления Украине военной техники и обучения государствами-членами и партнерами НАТО. Они также согласовали обязательство о долгосрочной помощи Украине в области безопасности, которая состоит в предоставлении военной техники, содействия и обучения, чтобы поддержать Украину в создании сил, способных отразить российскую агрессию, с минимальным базовым финансированием в размере 40 миллиардов евро в следующем году. Помимо этого они продвинулись вперед в создании Совместного центра Украина-НАТО по анализу, подготовке и образованию (JATEC) в Польше и приветствовали назначение старшего представителя НАТО в Украине.

Transcript

— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



ВОЕННАЯ АГРЕССИЯ РОССИИ

ПРОТИВ УКРАИНЫ







ПРОДОЛЖАЕТ ОПУСТОШАТЬ

МИРНУЮ СТРАНУ,





РАЗРУШАЯ ДОМА

И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ









ЭТО ВИДЕО ДАЕТ СЛОВО

УКРАИНЦАМ, НЕСУЩИМ СЛУЖБУ

НА ПЕРЕДОВОЙ









—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ—

Антон,

Вооруженные силы Украины



"Война —

это море слез,

много боли, много смертей,

масса разрушенных городов,

разрушенных человеческих жизней.

Это ужас, просто ужас".







—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ—

Мария,

Вооруженные силы Украины



"Повсюду стало опасно.

Пока мы здесь, на передовой,

наши семьи в городах,

в сотнях километров от нас

страдают от ударов беспилотников и ракет".















—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ—

Александр,

Вооруженные силы Украины





"Иногда можно услышать,

что российская армия

действует старыми методами,

пользуется старыми технологиями,

применяет старое оружие.

Но когда вы сидите в окопе,

это не имеет значения.

Она все равно может убить вас".





—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ—

Яна,

Вооруженные силы Украины



"Я была обычной

преподавательницей

в высшем учебном заведении.

Никогда не думала, что окажусь на передовой,

в рядах

Вооруженных сил Украины".











— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



НА САММИТЕ НАТО

В ВАШИНГТОНЕ



СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛИ

СВОЁ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



ПОМОЧЬ УКРАИНЕ

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ

И СВОЮ СВОБОДУ





И ПРЕСЕЧЬ

РОССИЙСКУЮ АГРЕССИЮ

В БУДУЩЕМ





—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ—

Йенс Столтенберг,

Генеральный секретарь НАТО





"НАТО будет координировать

обучение украинских войск

на объектах в странах-членах

и предоставлять поддержку

для долгосрочного развития

сил Украины".





Страны-члены также согласовали

крупное финансовое обязательство для Украины

с минимальным базовым финансированием

в размере 40 млрд евро в следующем году".





— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



СОЮЗНИКИ ТАКЖЕ

ПОДТВЕРДИЛИ,



ЧТО УКРАИНА СТАНЕТ

ЧЛЕНОМ НАТО







—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ—

Йенс Столтенберг,

Генеральный секретарь НАТО



"Мы посылаем Москве четкий сигнал

о нашем единстве и нашей решимости,

о том, что насилие и запугивание не работают,

и что Украина может рассчитывать на НАТО,

сейчас и в долгосрочной перспективе".









—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ—

Яна,

Вооруженные силы Украины



"Я всего лишь хочу жить в обществе,

где человеческие ценности действительно ценятся

и где их защищают".













—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ—

Мария,

Вооруженные силы Украины

"Если мы не победим в этой войне,

она может затронуть многие

другие страны мира.

Россия никогда не остановится".







—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ—

Антон,

Вооруженные силы Украины

"Мы все здесь сражаемся за это,

за нашу свободу,

за нашу демократию,

за нашу страну".







ТЕКСТ — Это видео содержит защищенные авторским правом фильмотечные материалы Thomson Reuters, на использование которых у НАТО есть разрешение. Они не могут быть использованы для новой программы без разрешения владельца авторских прав. Для получения разрешения на использование этих материалов просьба связаться с Thomson Reuters.



END

Music

Investigation by Balmforth and Breadley

Echoes in Shallow Water by Price

The Last Flags by Bertoglio

Usage rights

Данный медийный материал предоставляется бесплатно для редакционного вещания, печати, использования в онлайновых изданиях и на радио. Использование в других целях запрещается. Данный видеоролик включает в себя защищенные авторским правом фондовые материалы Thomson Reuters, на использование которых у НАТО имеется лицензия и которые не могут быть использованы в качестве части новой программы без согласия правообладателя. Для получения разрешения на использование данного материала просьба связаться с Thomson Reuters.