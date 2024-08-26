Выражайте громче поддержку Украины!

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Synopsis

Продолжается военная агрессия России против Украины, и одновременно не ослабевает мировая поддержка Украины. Граждане всех стран поднимают голоса в знак солидарности. Проявления поддержки бесконечны — начиная от мирных протестов и заканчивая трогательными исполнениями украинского гимна.

24 августа Украина празднует День независимости, и мы не будем молчать. Мы решительно выступим за демократию и свободу, добавляя свои голоса к хору поддержки во всем мире. Страны НАТО обязуются оказывать долгосрочную поддержку Украине — в интересах нашей общей безопасности, — согласно решению лидеров стран НАТО на Вашингтонском саммите 2024 года.

Transcript

— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



ПОКА НЕ СМОЛКНУТ

РОССИЙСКИЕ

ПУШКИ







—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ—

Толпа

"Поддержим Украину!"



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА УКРАИНСКОМ—

Человек из толпы

"Слава Украине!"





Толпа

"Героям слава!"



— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—



МЫ НЕ БУДЕМ

МОЛЧАТЬ

Music

“Blissful Silence” by Cristian Romero

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