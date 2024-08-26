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    Выражайте громче поддержку Украины!

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    08.24.2024

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Synopsis
    Продолжается военная агрессия России против Украины, и одновременно не ослабевает мировая поддержка Украины. Граждане всех стран поднимают голоса в знак солидарности. Проявления поддержки бесконечны — начиная от мирных протестов и заканчивая трогательными исполнениями украинского гимна.
    24 августа Украина празднует День независимости, и мы не будем молчать. Мы решительно выступим за демократию и свободу, добавляя свои голоса к хору поддержки во всем мире. Страны НАТО обязуются оказывать долгосрочную поддержку Украине — в интересах нашей общей безопасности, — согласно решению лидеров стран НАТО на Вашингтонском саммите 2024 года.
    Transcript
    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    ПОКА НЕ СМОЛКНУТ
    РОССИЙСКИЕ
    ПУШКИ



    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ—
    Толпа
    "Поддержим Украину!"

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА УКРАИНСКОМ—
    Человек из толпы
    "Слава Украине!"


    Толпа
    "Героям слава!"

    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

    МЫ НЕ БУДЕМ
    МОЛЧАТЬ
    Music
    “Blissful Silence” by Cristian Romero
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    VIDEO INFO

    Date Taken: 08.24.2024
    Date Posted: 08.27.2024 05:09
    Category: Package
    Video ID: 935024
    VIRIN: 240824-O-D0483-1001
    Filename: DOD_110530225
    Length: 00:00:50
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)

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    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

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