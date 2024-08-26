Выражайте громче поддержку Украины!

Synopsis
Продолжается военная агрессия России против Украины, и одновременно не ослабевает мировая поддержка Украины. Граждане всех стран поднимают голоса в знак солидарности. Проявления поддержки бесконечны — начиная от мирных протестов и заканчивая трогательными исполнениями украинского гимна.
24 августа Украина празднует День независимости, и мы не будем молчать. Мы решительно выступим за демократию и свободу, добавляя свои голоса к хору поддержки во всем мире. Страны НАТО обязуются оказывать долгосрочную поддержку Украине — в интересах нашей общей безопасности, — согласно решению лидеров стран НАТО на Вашингтонском саммите 2024 года.
Transcript
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
ПОКА НЕ СМОЛКНУТ
РОССИЙСКИЕ
ПУШКИ
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ—
Толпа
"Поддержим Украину!"
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА УКРАИНСКОМ—
Человек из толпы
"Слава Украине!"
Толпа
"Героям слава!"
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
МЫ НЕ БУДЕМ
МОЛЧАТЬ
Music
“Blissful Silence” by Cristian Romero
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|Date Taken:
|08.24.2024
|Date Posted:
|08.27.2024 05:09
|Category:
|Package
|Video ID:
|935024
|VIRIN:
|240824-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_110530225
|Length:
|00:00:50
|Location:
|(UNDISCLOSED LOCATION)
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|1
|High-Res. Downloads:
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