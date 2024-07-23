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    Боевая группа НАТО в Эстонии: «перебоксировать» наших противников

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    RAKVERE, ESTONIA

    03.02.2024

    Video by Valentina Cala 

    Natochannel           

    Солдаты многонациональной боевой группы НАТО в Эстонии проходят проверку боевого духа не на поле боя, а на боксерском ринге. Недавно боевая группа провела мероприятие для боксеров-любителей из Соединенного Королевства, США и Франции.
    В зале находилось более 1000 военнослужащих из Франции и Соединенного Королевства, 500 — из Эстонии и 500 — из США. Мероприятие такого масштаба организуется боевой группой впервые. Двенадцать боксерских поединков состоялись между представителями разных стран-участниц. Зрелище, демонстрирующее силу и единство, прошло на спортивном стадионе «Раквере».
    Многонациональные боевые группы НАТО находятся в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и Эстонии, демонстрируя решимость и готовность союзников защищать территорию и население стран Североатлантического союза.

    П/П-К ДЖЕЙМС ФЕРН
    Командующий боевой группы в Эстонии


    «Мы находимся в Эстонии на
    показательных боксерских поединках НАТО.


    Здесь представлены три страны:
    Соединенное Королевство, Франция
    и США».


    ВСТАВКА
    П/П-К ДЖЕЙМС ФЕРН
    Командующий боевой группы в Эстонии


    «Это делается ради боевого духа
    нашей группы.

    Есть много общего
    между боксерскими качествами
    и качествами первоклассного солдата.


    Это не только физические данные,
    но и способность принять удар,
    подняться и снова идти в бой.
    Знать, когда сделать шаг вперед,
    когда отступить,
    как использовать свои тактические возможности,
    чтобы перехитрить и «перебоксировать» противника».

    VIDEO INFO

    Date Taken: 03.02.2024
    Date Posted: 07.24.2024 12:00
    Category: Briefings
    Video ID: 931517
    VIRIN: 240724-O-D0483-1001
    Filename: DOD_110461225
    Length: 00:00:43
    Location: RAKVERE, EE

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