Боевая группа НАТО в Эстонии: «перебоксировать» наших противников

Солдаты многонациональной боевой группы НАТО в Эстонии проходят проверку боевого духа не на поле боя, а на боксерском ринге. Недавно боевая группа провела мероприятие для боксеров-любителей из Соединенного Королевства, США и Франции.
В зале находилось более 1000 военнослужащих из Франции и Соединенного Королевства, 500 — из Эстонии и 500 — из США. Мероприятие такого масштаба организуется боевой группой впервые. Двенадцать боксерских поединков состоялись между представителями разных стран-участниц. Зрелище, демонстрирующее силу и единство, прошло на спортивном стадионе «Раквере».
Многонациональные боевые группы НАТО находятся в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и Эстонии, демонстрируя решимость и готовность союзников защищать территорию и население стран Североатлантического союза.
П/П-К ДЖЕЙМС ФЕРН
Командующий боевой группы в Эстонии
«Мы находимся в Эстонии на
показательных боксерских поединках НАТО.
Здесь представлены три страны:
Соединенное Королевство, Франция
и США».
ВСТАВКА
П/П-К ДЖЕЙМС ФЕРН
Командующий боевой группы в Эстонии
«Это делается ради боевого духа
нашей группы.
Есть много общего
между боксерскими качествами
и качествами первоклассного солдата.
Это не только физические данные,
но и способность принять удар,
подняться и снова идти в бой.
Знать, когда сделать шаг вперед,
когда отступить,
как использовать свои тактические возможности,
чтобы перехитрить и «перебоксировать» противника».
|Date Taken:
|03.02.2024
|Date Posted:
|07.24.2024 12:00
|Category:
|Briefings
|Video ID:
|931517
|VIRIN:
|240724-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_110461225
|Length:
|00:00:43
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|RAKVERE, EE
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