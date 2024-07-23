Боевая группа НАТО в Эстонии: «перебоксировать» наших противников

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Солдаты многонациональной боевой группы НАТО в Эстонии проходят проверку боевого духа не на поле боя, а на боксерском ринге. Недавно боевая группа провела мероприятие для боксеров-любителей из Соединенного Королевства, США и Франции.

В зале находилось более 1000 военнослужащих из Франции и Соединенного Королевства, 500 — из Эстонии и 500 — из США. Мероприятие такого масштаба организуется боевой группой впервые. Двенадцать боксерских поединков состоялись между представителями разных стран-участниц. Зрелище, демонстрирующее силу и единство, прошло на спортивном стадионе «Раквере».

Многонациональные боевые группы НАТО находятся в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и Эстонии, демонстрируя решимость и готовность союзников защищать территорию и население стран Североатлантического союза.



П/П-К ДЖЕЙМС ФЕРН

Командующий боевой группы в Эстонии





«Мы находимся в Эстонии на

показательных боксерских поединках НАТО.





Здесь представлены три страны:

Соединенное Королевство, Франция

и США».





ВСТАВКА

П/П-К ДЖЕЙМС ФЕРН

Командующий боевой группы в Эстонии





«Это делается ради боевого духа

нашей группы.



Есть много общего

между боксерскими качествами

и качествами первоклассного солдата.





Это не только физические данные,

но и способность принять удар,

подняться и снова идти в бой.

Знать, когда сделать шаг вперед,

когда отступить,

как использовать свои тактические возможности,

чтобы перехитрить и «перебоксировать» противника».