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    Лидеры стран НАТО принимают важные решения, направленные на укрепление нашего Североатлантического союза

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    12.07.2024

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Synopsis
    Лидеры стран НАТО завершили успешную трехдневную встречу в верхах в Вашингтоне, округ Колумбия, на которой они приняли важные решения по укреплению нашей безопасности и поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. В этом году встреча в верхах также стала возможностью отметить 75-летие НАТО.
    На встрече в верхах лидеры согласовали существенный пакет помощи для Украины, включая принятие НАТО на себя координации и предоставление большей части международной помощи в области безопасности в рамках новой инициативы НАТО по предоставлению помощи и учебной подготовки в области безопасности для Украины; принятие финансового обязательства, обеспечивающего устойчивый уровень финансирования, незамедлительную военную поддержку и ряд мер, способствующих наведению мостов между Украиной и НАТО, приближая страну к членству.
    Союзники также укрепили наши планы сдерживания и обороны, приведя в состояние высокой готовности 500 000 военнослужащих, увеличив оборонное производство, а также приняв меры по дальнейшему усилению нашей противоракетной обороны.
    Кроме того, главы государств и правительств стран-членов углубили сотрудничество с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией — поскольку война в Украине демонстрирует, насколько взаимосвязана наша безопасность, потому что Иран, Китай и Северная Корея являются главными пособниками войны России против Украины.
    Узнать больше: [https://www.nato.int/cps/ru/natohq/news_227482.htm]
    Transcript
    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    НОВАЯ ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ,
    ВКЛЮЧАЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ.

    НАТО БЕРЕТ НА СЕБЯ ЦЕНТРАЛЬНУЮ РОЛЬ В КООРДИНАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

    И В СБЛИЖЕНИИ УКРАИНЫ С НАТО.

    УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ
    С ПРИВЕДЕНИЕМ В СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТИ 500 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

    УГЛУБЛЕНИЕ НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ПАРТНЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ
    ЭТО ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ЛИДЕРАМИ СТРАН НАТО
    НА ВСТРЕЧЕ В ВЕРХАХ В ВАШИНГТОНЕ.

    ЭТИ РЕШЕНИЯ УКРЕПЛЯЮТ НАТО И

    ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАШУ СВОБОДУ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

    Music
    BarfuB Durch Die Stadt [Instrumental] by Edgar Möller and Lucia Wilke

    Usage rights
    This media asset is free for editorial broadcast, print, online and radio use. It is restricted for use for other purposes.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 12.07.2024
    Date Posted: 07.15.2024 05:01
    Category: Package
    Video ID: 930574
    VIRIN: 240712-O-D0483-1001
    Filename: DOD_110441396
    Length: 00:00:42
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)

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    Downloads: 2
    High-Res. Downloads: 2

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    Russian
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