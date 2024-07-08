Лидеры стран НАТО принимают важные решения, направленные на укрепление нашего Североатлантического союза

Synopsis
Лидеры стран НАТО завершили успешную трехдневную встречу в верхах в Вашингтоне, округ Колумбия, на которой они приняли важные решения по укреплению нашей безопасности и поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. В этом году встреча в верхах также стала возможностью отметить 75-летие НАТО.
На встрече в верхах лидеры согласовали существенный пакет помощи для Украины, включая принятие НАТО на себя координации и предоставление большей части международной помощи в области безопасности в рамках новой инициативы НАТО по предоставлению помощи и учебной подготовки в области безопасности для Украины; принятие финансового обязательства, обеспечивающего устойчивый уровень финансирования, незамедлительную военную поддержку и ряд мер, способствующих наведению мостов между Украиной и НАТО, приближая страну к членству.
Союзники также укрепили наши планы сдерживания и обороны, приведя в состояние высокой готовности 500 000 военнослужащих, увеличив оборонное производство, а также приняв меры по дальнейшему усилению нашей противоракетной обороны.
Кроме того, главы государств и правительств стран-членов углубили сотрудничество с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией — поскольку война в Украине демонстрирует, насколько взаимосвязана наша безопасность, потому что Иран, Китай и Северная Корея являются главными пособниками войны России против Украины.
Узнать больше: [https://www.nato.int/cps/ru/natohq/news_227482.htm]
Transcript
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
НОВАЯ ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ,
ВКЛЮЧАЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ.
НАТО БЕРЕТ НА СЕБЯ ЦЕНТРАЛЬНУЮ РОЛЬ В КООРДИНАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
И В СБЛИЖЕНИИ УКРАИНЫ С НАТО.
УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ
С ПРИВЕДЕНИЕМ В СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТИ 500 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.
УГЛУБЛЕНИЕ НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ПАРТНЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЭТО ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ЛИДЕРАМИ СТРАН НАТО
НА ВСТРЕЧЕ В ВЕРХАХ В ВАШИНГТОНЕ.
ЭТИ РЕШЕНИЯ УКРЕПЛЯЮТ НАТО И
ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАШУ СВОБОДУ И БЕЗОПАСНОСТЬ.
Music
BarfuB Durch Die Stadt [Instrumental] by Edgar Möller and Lucia Wilke
Usage rights
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|Date Taken:
|12.07.2024
|Date Posted:
|07.15.2024 05:01
|Category:
|Package
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|930574
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|DOD_110441396
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