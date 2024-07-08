Лидеры стран НАТО принимают важные решения, направленные на укрепление нашего Североатлантического союза

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Synopsis

Лидеры стран НАТО завершили успешную трехдневную встречу в верхах в Вашингтоне, округ Колумбия, на которой они приняли важные решения по укреплению нашей безопасности и поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. В этом году встреча в верхах также стала возможностью отметить 75-летие НАТО.

На встрече в верхах лидеры согласовали существенный пакет помощи для Украины, включая принятие НАТО на себя координации и предоставление большей части международной помощи в области безопасности в рамках новой инициативы НАТО по предоставлению помощи и учебной подготовки в области безопасности для Украины; принятие финансового обязательства, обеспечивающего устойчивый уровень финансирования, незамедлительную военную поддержку и ряд мер, способствующих наведению мостов между Украиной и НАТО, приближая страну к членству.

Союзники также укрепили наши планы сдерживания и обороны, приведя в состояние высокой готовности 500 000 военнослужащих, увеличив оборонное производство, а также приняв меры по дальнейшему усилению нашей противоракетной обороны.

Кроме того, главы государств и правительств стран-членов углубили сотрудничество с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией — поскольку война в Украине демонстрирует, насколько взаимосвязана наша безопасность, потому что Иран, Китай и Северная Корея являются главными пособниками войны России против Украины.

Узнать больше: [https://www.nato.int/cps/ru/natohq/news_227482.htm]

Transcript

— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —



НОВАЯ ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ,

ВКЛЮЧАЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ.



НАТО БЕРЕТ НА СЕБЯ ЦЕНТРАЛЬНУЮ РОЛЬ В КООРДИНАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ



И В СБЛИЖЕНИИ УКРАИНЫ С НАТО.



УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ

С ПРИВЕДЕНИЕМ В СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТИ 500 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.



УГЛУБЛЕНИЕ НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ПАРТНЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ

ЭТО ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ЛИДЕРАМИ СТРАН НАТО

НА ВСТРЕЧЕ В ВЕРХАХ В ВАШИНГТОНЕ.



ЭТИ РЕШЕНИЯ УКРЕПЛЯЮТ НАТО И



ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАШУ СВОБОДУ И БЕЗОПАСНОСТЬ.



Music

BarfuB Durch Die Stadt [Instrumental] by Edgar Möller and Lucia Wilke



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