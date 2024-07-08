Укрепление обороны НАТО

Synopsis
НАТО осуществляет самое значительное укрепление коллективной обороны за последнее поколение.
На встрече в верхах в Вильнюсе в 2023 году страны НАТО согласовали самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, в которых подробно изложено, как НАТО будет сдерживать глобальные угрозы, включая Россию, и защищаться от них.
На встрече в верхах в Вашингтоне в июле 2024 года союзники предприняли дальнейшие шаги по активизации этих планов, одобрив обязательство, которое укрепляет трансатлантическое военно-промышленное сотрудничество для увеличения производства, а также для дальнейшего укрепления нашей противоракетной обороны.
В этих региональных планах обороны изложены стратегии НАТО по защите различных районов Североатлантического союза – от конкретных сил и средств до требуемых уровней готовности. НАТО увеличила численность своих сил в состоянии высокой готовности до 500 000 военнослужащих во всех сферах, что значительно превышает цель, поставленную на встрече в верхах в Мадриде в 2022 году. Кроме того, количество боевых групп на восточном фланге НАТО удвоилось с четырех до восьми.
В феврале 2022 года Россия начала незаконное полномасштабное вторжение в Украину, существенно изменив ландшафт безопасности в Европе. Для обеспечения безопасности стран НАТО необходима новая система, которая позволит быстро реагировать в более широких масштабах, демонстрируя решимость союзников защищать свою территорию от любой агрессии.
Transcript
--- ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ ---
500 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ,
БОЛЬШЕ КОРАБЛЕЙ В МОРЕ,
САМОЛЕТОВ В НЕБЕ
И ВОЙСК НА СУШЕ
ВСЕ ОНИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ВЫДЕЛЯЮТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ НАТО.
ИМЕННО ТАК НАТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЯ ЗАЩИТУ ОТ ЛЮБОГО НАПАДЕНИЯ С ЛЮБОГО НАПРАВЛЕНИЯ.
КОНЕЦ
Music
Fire [Instrumental] by Trina Smith, Chris Sutherland, Greg David Walker
Usage rights
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|Date Taken:
|11.07.2024
|Date Posted:
|07.15.2024 04:44
|Category:
|Package
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|High-Res. Downloads:
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