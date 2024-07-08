Укрепление обороны НАТО

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/930572" width="800" height="450" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

Synopsis

НАТО осуществляет самое значительное укрепление коллективной обороны за последнее поколение.



На встрече в верхах в Вильнюсе в 2023 году страны НАТО согласовали самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, в которых подробно изложено, как НАТО будет сдерживать глобальные угрозы, включая Россию, и защищаться от них.



На встрече в верхах в Вашингтоне в июле 2024 года союзники предприняли дальнейшие шаги по активизации этих планов, одобрив обязательство, которое укрепляет трансатлантическое военно-промышленное сотрудничество для увеличения производства, а также для дальнейшего укрепления нашей противоракетной обороны.



В этих региональных планах обороны изложены стратегии НАТО по защите различных районов Североатлантического союза – от конкретных сил и средств до требуемых уровней готовности. НАТО увеличила численность своих сил в состоянии высокой готовности до 500 000 военнослужащих во всех сферах, что значительно превышает цель, поставленную на встрече в верхах в Мадриде в 2022 году. Кроме того, количество боевых групп на восточном фланге НАТО удвоилось с четырех до восьми.



В феврале 2022 года Россия начала незаконное полномасштабное вторжение в Украину, существенно изменив ландшафт безопасности в Европе. Для обеспечения безопасности стран НАТО необходима новая система, которая позволит быстро реагировать в более широких масштабах, демонстрируя решимость союзников защищать свою территорию от любой агрессии.

Transcript

--- ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ ---

500 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ,

БОЛЬШЕ КОРАБЛЕЙ В МОРЕ,



САМОЛЕТОВ В НЕБЕ



И ВОЙСК НА СУШЕ



ВСЕ ОНИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ВЫДЕЛЯЮТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ НАТО.



ИМЕННО ТАК НАТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ,



ОБЕСПЕЧИВАЯ ЗАЩИТУ ОТ ЛЮБОГО НАПАДЕНИЯ С ЛЮБОГО НАПРАВЛЕНИЯ.



КОНЕЦ



Music

Fire [Instrumental] by Trina Smith, Chris Sutherland, Greg David Walker



Usage rights

This media asset is free for editorial broadcast, print, online and radio use. It is restricted for use for other purposes.