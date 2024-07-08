Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Укрепление обороны НАТО

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    (UNDISCLOSED LOCATION)

    11.07.2024

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Synopsis
    НАТО осуществляет самое значительное укрепление коллективной обороны за последнее поколение.

    На встрече в верхах в Вильнюсе в 2023 году страны НАТО согласовали самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, в которых подробно изложено, как НАТО будет сдерживать глобальные угрозы, включая Россию, и защищаться от них.

    На встрече в верхах в Вашингтоне в июле 2024 года союзники предприняли дальнейшие шаги по активизации этих планов, одобрив обязательство, которое укрепляет трансатлантическое военно-промышленное сотрудничество для увеличения производства, а также для дальнейшего укрепления нашей противоракетной обороны.

    В этих региональных планах обороны изложены стратегии НАТО по защите различных районов Североатлантического союза – от конкретных сил и средств до требуемых уровней готовности. НАТО увеличила численность своих сил в состоянии высокой готовности до 500 000 военнослужащих во всех сферах, что значительно превышает цель, поставленную на встрече в верхах в Мадриде в 2022 году. Кроме того, количество боевых групп на восточном фланге НАТО удвоилось с четырех до восьми.

    В феврале 2022 года Россия начала незаконное полномасштабное вторжение в Украину, существенно изменив ландшафт безопасности в Европе. Для обеспечения безопасности стран НАТО необходима новая система, которая позволит быстро реагировать в более широких масштабах, демонстрируя решимость союзников защищать свою территорию от любой агрессии.
    Transcript
    --- ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ ---
    500 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ,
    БОЛЬШЕ КОРАБЛЕЙ В МОРЕ,

    САМОЛЕТОВ В НЕБЕ

    И ВОЙСК НА СУШЕ

    ВСЕ ОНИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ВЫДЕЛЯЮТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ НАТО.

    ИМЕННО ТАК НАТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ,

    ОБЕСПЕЧИВАЯ ЗАЩИТУ ОТ ЛЮБОГО НАПАДЕНИЯ С ЛЮБОГО НАПРАВЛЕНИЯ.

    КОНЕЦ

    Music
    Fire [Instrumental] by Trina Smith, Chris Sutherland, Greg David Walker

    Usage rights
    This media asset is free for editorial broadcast, print, online and radio use. It is restricted for use for other purposes.

    LEAVE A COMMENT

    VIDEO INFO

    Date Taken: 11.07.2024
    Date Posted: 07.15.2024 04:44
    Category: Package
    Video ID: 930572
    VIRIN: 240711-O-D0483-1001
    Filename: DOD_110441378
    Length: 00:00:31
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)

    Video Analytics

    Downloads: 2
    High-Res. Downloads: 2

    PUBLIC DOMAIN  

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    Russian
    natochannel

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download

    • LEAVE A COMMENT