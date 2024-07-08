Встреча НАТО в верхах в Вашингтоне: что на повестке дня?

Synopsis
Лидеры стран НАТО встретятся 9–11 июля 2024 года в Вашингтоне, округ Колумбия, где примут важные решения для будущего нашего Североатлантического союза. Лидеры согласуют пакет мер сдерживания и обороны, включая предоставление сил под командование НАТО в невиданных за последние десятилетия масштабах. Союзники также наращивают оборонный потенциал, чтобы обеспечить способность НАТО осуществлять сдерживание и оборону от любой агрессии.
Кроме того, лидеры стран НАТО договорятся об усилении постоянной поддержки Украины со стороны НАТО – как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе. Это включает планирование того, чтобы НАТО взяла на себя ведущую роль в координации международной помощи и учебной подготовки в области безопасности для Украины, принятие финансового обязательства и продолжение работы по обеспечению ее членства, в том числе путем наращивания потенциала для приведения Украины в соответствие со стандартами НАТО.
Помимо этого, страны НАТО будут укреплять наше сотрудничество с партнерами по всему миру, делая НАТО еще более сильной и гибкой в мире, который становится все более опасным и более конкурентным.
Transcript
— ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —
ВСТРЕЧА НАТО В ВЕРХАХ В ВАШИНГТОНЕ NATO WASHINGTON SUMMIT
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ
СДЕРЖИВАНИЕ И ОБОРОНА
ПАРТНЕРСТВА ПО ВСЕМУ МИРУ
ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, США
9–11 ИЮЛЯ 2024 ГОДА
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|Date Taken:
|09.07.2024
|Date Posted:
|07.10.2024 09:25
|Category:
|Package
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|930184
|VIRIN:
|240709-O-D0483-1001
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|DOD_110432784
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|00:00:21
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|Russian
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