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    Встреча НАТО в верхах в Вашингтоне: что на повестке дня?

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    09.07.2024

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Synopsis
    Лидеры стран НАТО встретятся 9–11 июля 2024 года в Вашингтоне, округ Колумбия, где примут важные решения для будущего нашего Североатлантического союза. Лидеры согласуют пакет мер сдерживания и обороны, включая предоставление сил под командование НАТО в невиданных за последние десятилетия масштабах. Союзники также наращивают оборонный потенциал, чтобы обеспечить способность НАТО осуществлять сдерживание и оборону от любой агрессии.

    Кроме того, лидеры стран НАТО договорятся об усилении постоянной поддержки Украины со стороны НАТО – как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе. Это включает планирование того, чтобы НАТО взяла на себя ведущую роль в координации международной помощи и учебной подготовки в области безопасности для Украины, принятие финансового обязательства и продолжение работы по обеспечению ее членства, в том числе путем наращивания потенциала для приведения Украины в соответствие со стандартами НАТО.

    Помимо этого, страны НАТО будут укреплять наше сотрудничество с партнерами по всему миру, делая НАТО еще более сильной и гибкой в мире, который становится все более опасным и более конкурентным.
    Transcript
    — ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ —

    ВСТРЕЧА НАТО В ВЕРХАХ В ВАШИНГТОНЕ NATO WASHINGTON SUMMIT

    НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

    ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ

    СДЕРЖИВАНИЕ И ОБОРОНА

    ПАРТНЕРСТВА ПО ВСЕМУ МИРУ

    ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, США

    9–11 ИЮЛЯ 2024 ГОДА

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 09.07.2024
    Date Posted: 07.10.2024 09:25
    Category: Package
    Video ID: 930184
    VIRIN: 240709-O-D0483-1001
    Filename: DOD_110432784
    Length: 00:00:21
    Language: Russian
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)

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