U.S. MARINES WITH SECOND ASSAULT AMPHIBIAN BATTALION, SECOND MARINE DIVISION, CONDUCT AN INTEGRATED COMPANY LEVEL LIVE-FIRE AND MANEUVER RANGE WITH SWEDISH ONE-HUNDRED-EIGHTY-FIRST ARMORED BATTALION, GOTLAND REGIMENT, DURING EXERCISE BALTIC OPERATIONS TWENTY-FOUR, IN GOTLAND SWEDEN ON JUNE SIXTEENTH, TWENTY-TWENTY-FOUR. OUR PHOTO OF THE WEEK WAS TAKEN BY LANCE CORPORAL ORION SAINT-PIERRE, FEATURING U.S. MARINES WITH THIRD BATTALION, TWENTY-FIFTH MARINE REGIMENT, FOURTH MARINE DIVISION, MARINE FORCES RESERVE, PARTICIPATING IN RANGE FOUR-TEN-ALPHA DURING INTEGRATED TRAINING EXERCISE FOUR-TAC-TWENTY-FOUR AT MARINE CORPS AIR-GROUND COMBAT CENTER, TWENTYNINE PALMS CALIFORNIA, ON JUNE NINETEENTH, TWENTY-TWENTY-FOUR. (U.S. Marine Corps video by Lance Cpl. Diana Salgado)
|Date Taken:
|06.25.2024
|Date Posted:
|06.27.2024 16:48
|Category:
|Newscasts
|Video ID:
|929050
|VIRIN:
|240625-M-VM063-9627
|Filename:
|DOD_110413536
|Length:
|00:01:08
|Location:
|US
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
This work, Marine Minute: 24-24 (AFN Version), by LCpl Diana Salgado and LCpl Steven Wells, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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