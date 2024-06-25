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    Marine Minute: 24-24

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    UNITED STATES

    06.25.2024

    Video by Lance Cpl. Diana Salgado and Lance Cpl. Steven Wells

    Defense Media Activity - Marines

    U.S. MARINES WITH SECOND ASSAULT AMPHIBIAN BATTALION, SECOND MARINE DIVISION, CONDUCT AN INTEGRATED COMPANY LEVEL LIVE-FIRE AND MANEUVER RANGE WITH SWEDISH ONE-HUNDRED-EIGHTY-FIRST ARMORED BATTALION, GOTLAND REGIMENT, DURING EXERCISE BALTIC OPERATIONS TWENTY-FOUR, IN GOTLAND SWEDEN ON JUNE SIXTEENTH, TWENTY-TWENTY-FOUR. OUR PHOTO OF THE WEEK WAS TAKEN BY LANCE CORPORAL ORION SAINT-PIERRE, FEATURING U.S. MARINES WITH THIRD BATTALION, TWENTY-FIFTH MARINE REGIMENT, FOURTH MARINE DIVISION, MARINE FORCES RESERVE, PARTICIPATING IN RANGE FOUR-TEN-ALPHA DURING INTEGRATED TRAINING EXERCISE FOUR-TAC-TWENTY-FOUR AT MARINE CORPS AIR-GROUND COMBAT CENTER, TWENTYNINE PALMS CALIFORNIA, ON JUNE NINETEENTH, TWENTY-TWENTY-FOUR. (U.S. Marine Corps video by Lance Cpl. Diana Salgado)

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 06.25.2024
    Date Posted: 06.27.2024 16:47
    Category: Newscasts
    Video ID: 929049
    VIRIN: 240625-M-VM063-9199
    Filename: DOD_110413535
    Length: 00:00:59
    Location: US

    Video Analytics

    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

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