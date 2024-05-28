Разгадайте код флажных сигналов НАТО

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Сигнальные флаги - не просто цветные полотна. Они по-прежнему применяются в ВМС союзников по НАТО для передачи жизненно важной информации в походе. Посмотрите это видео, чтобы окунуться в увлекательный мир сигнальных флагов.

Synopsis

Сигнальные флаги красочны и привлекают внимание, но знаете ли вы, что они означают? Эти флаги служат не только для украшения кораблей; они по-прежнему являются важнейшим способом передачи сообщений на море. Каждый флаг представляет собой букву или цифру, из группы которых можно составить слово или код, либо имеет конкретное самостоятельное значение. Сочетая их различными способами, корабли могут в мгновение ока передавать информацию друг другу или иным субъектам.



Сигнальные флаги имеют долгую и богатую историю, которая берет свое начало в XVIII веке, когда они впервые стали использоваться на военных и торговых судах. Сегодня они продолжают применяться в военно-морских силах НАТО, особенно в ситуациях, когда радиосвязь невозможна, ненадежна или небезопасна. Сигнальные флаги - не только практический инструмент, но и символ морской культуры и традиций.



Посмотрите, как главный старшина-сигнальщик фрегата ВМС Германии «Байерн» объясняет на борту корабля, как сигнальные флаги используются союзниками по НАТО для передачи сообщений друг с другу.

Transcript

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

Главный старшина-сигнальщик Александер,

фрегат ВМС Германии «Байерн»



Привет, я главный

старшина Александер,

член экипажа фрегата ВМС

Германии «Байерн».

Сегодня я покажу вам

несколько красивых сигнальных флагов.

Следуйте за мной.



Это флаг — «Аварийный Чарли».

А это — «чрезвычайная ситуация».

Существует 26

различных сочетаний.

Этот флаг можно использовать

в комбинации с тем, который я хочу показать.

«Чарли»

означает «опасность столкновения».

Если вы увидите его

в бинокль, то все в порядке.

У вас еще есть время.

Но если вы увидите его невооруженным глазом,

то, скорее всего, уже поздно.

Столкновение неизбежно.



Следующий сигнал, который я покажу,

означает «ваши движения

не поняты».

Попросту говоря,

«что с вами?»

Этот флаг называется «Новэмбэр».



Общение с помощью флагов

по-прежнему актуально для членов НАТО.

Это единственный способ

передать информацию в обход радиочастот.



Следующий сигнал. Если в районе,

где вы находитесь, произошло нападение

с применением ХБРЯ, и вы хотите

сообщить людям, чтобы они не ели

свежую рыбу из этого района,

надо сделать следующее.



Это комбинация

«Новэмбэр Браво», что означает

химическое, биологическое

и ядерное оружие, и цифры НАТО

«три — короткий флаг-фал — один».

«Короткий флаг-фал» означает

промежуток между группами.

Группы флагов сообщают

о событиях,

которые

могут произойти

в районе

вашего плавания.

Это флаги «Новэмбэр»,

«Браво»,

«Три»,

короткий флаг-фал

и флаг «Один».



Я люблю свою работу.

На ней не соскучишься, и есть столько

разных способов общаться с помощью флагов.



А следующий флаг, который

я вам покажу, — мой любимый.

Это флаг «Преп». Его поднимают,

когда завершается пополнение запасов в море,

и вы расходитесь со вспомогательным кораблем.

На самом деле это немного грустно,

потому что вы прощаетесь с товарищами на море,

но это также означает, что будет вечеринка

на верхней палубе с приятной музыкой.

Music

Haterz [Instrumental] by Nathalie Mac and Henry Parsley

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