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Ахой! Добро пожаловать в страну величественных замков — Чехию, где пройдет неофициальная встреча министров иностранных дел стран НАТО 2024 года.

Synopsis

Живописные пейзажи и величественные замки Чехии послужат фоном для неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге.

Чехия, страна с богатой историей, претерпела удивительные изменения после того, как закончилась советская оккупация. Сегодня Чехия является примером динамичной экономики, инклюзивности и демократических ценностей.

Страна вступила в НАТО в 1999 году и остается надежным членом трансатлантического союза, внося значительный вклад в нашу общую евроатлантическую безопасность.

Познакомит нас со своей страной Мартина Птачкова, восьмикратная чемпионка мира по боевым единоборствам, которая тренировала солдат стран-членов НАТО в военном учебном центре и в многонациональной боевой группе НАТО в Словакии.

Transcript

Ахой!

Добро пожаловать в Чехию!

Это страна, где история переплетается с современностью,

и каждый камень нашептывает рассказы о королях,

бунтарях и непоколебимом духе этой нации.

Чешское слово «Čechy» означает «Богемия» —

название западной части современной Чехии,

ее самой большой исторической области.

Прага известна как «Город 100 шпилей».

Но, поверьте, их здесь более 500!

Готика, барокко, модерн — все эти стили

гармонично сочетаются друг с другом,

формируя уникальный облик нашей столицы.

В Чехии также самая высокая плотность

замков в мире.

Их у нас 2000!



А вот величественный Пражский Град!

Это не просто замок,

это место, где оживает история.

Знаете ли вы,

что это самый большой старинный

замок в мире?

А в 2002 году здесь проходил саммит НАТО.

За свою историю мы пережили много революций

и длительные периоды

иностранной оккупации.

Но чешский народ силен,

мы отстояли свою свободу.

А в 1999 году мы вступили в НАТО и с тех пор

гордимся своим членством в организации.

Music

City of Stars by Andrei Mihai and Lucian Tudor Naste



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Данный видеоролик включает в себя защищенные авторским правом фондовые материалы Thomson Reuters, на использование которых у НАТО имеется лицензия и которые не могут быть использованы в качестве части новой программы без согласия правообладателя. Для получения разрешения на использование данного материала просьба связаться с Thomson Reuters.