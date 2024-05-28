Ахой! Добро пожаловать в страну величественных замков — Чехию, где пройдет неофициальная встреча министров иностранных дел стран НАТО 2024 года.
Synopsis
Живописные пейзажи и величественные замки Чехии послужат фоном для неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге.
Чехия, страна с богатой историей, претерпела удивительные изменения после того, как закончилась советская оккупация. Сегодня Чехия является примером динамичной экономики, инклюзивности и демократических ценностей.
Страна вступила в НАТО в 1999 году и остается надежным членом трансатлантического союза, внося значительный вклад в нашу общую евроатлантическую безопасность.
Познакомит нас со своей страной Мартина Птачкова, восьмикратная чемпионка мира по боевым единоборствам, которая тренировала солдат стран-членов НАТО в военном учебном центре и в многонациональной боевой группе НАТО в Словакии.
Transcript
Ахой!
Добро пожаловать в Чехию!
Это страна, где история переплетается с современностью,
и каждый камень нашептывает рассказы о королях,
бунтарях и непоколебимом духе этой нации.
Чешское слово «Čechy» означает «Богемия» —
название западной части современной Чехии,
ее самой большой исторической области.
Прага известна как «Город 100 шпилей».
Но, поверьте, их здесь более 500!
Готика, барокко, модерн — все эти стили
гармонично сочетаются друг с другом,
формируя уникальный облик нашей столицы.
В Чехии также самая высокая плотность
замков в мире.
Их у нас 2000!
А вот величественный Пражский Град!
Это не просто замок,
это место, где оживает история.
Знаете ли вы,
что это самый большой старинный
замок в мире?
А в 2002 году здесь проходил саммит НАТО.
За свою историю мы пережили много революций
и длительные периоды
иностранной оккупации.
Но чешский народ силен,
мы отстояли свою свободу.
А в 1999 году мы вступили в НАТО и с тех пор
гордимся своим членством в организации.
Music
City of Stars by Andrei Mihai and Lucian Tudor Naste
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|Date Taken:
|05.22.2024
|Date Posted:
|05.30.2024 11:30
|Category:
|Package
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|925546
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|240522-O-D0483-1001
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|DOD_110344932
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|CZ
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Czech Republic (Czech Republic)
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