Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Добро пожаловать в Чехию!

    Advanced Embed Example

    Add the following CSS to the header block of your HTML document.

    Then add the mark-up below to the body block of the same document.

    CZECH REPUBLIC

    05.22.2024

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Ахой! Добро пожаловать в страну величественных замков — Чехию, где пройдет неофициальная встреча министров иностранных дел стран НАТО 2024 года.
    Synopsis
    Живописные пейзажи и величественные замки Чехии послужат фоном для неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге.
    Чехия, страна с богатой историей, претерпела удивительные изменения после того, как закончилась советская оккупация. Сегодня Чехия является примером динамичной экономики, инклюзивности и демократических ценностей.
    Страна вступила в НАТО в 1999 году и остается надежным членом трансатлантического союза, внося значительный вклад в нашу общую евроатлантическую безопасность.
    Познакомит нас со своей страной Мартина Птачкова, восьмикратная чемпионка мира по боевым единоборствам, которая тренировала солдат стран-членов НАТО в военном учебном центре и в многонациональной боевой группе НАТО в Словакии.
    Transcript
    Ахой!
    Добро пожаловать в Чехию!
    Это страна, где история переплетается с современностью,
    и каждый камень нашептывает рассказы о королях,
    бунтарях и непоколебимом духе этой нации.
    Чешское слово «Čechy» означает «Богемия» —
    название западной части современной Чехии,
    ее самой большой исторической области.
    Прага известна как «Город 100 шпилей».
    Но, поверьте, их здесь более 500!
    Готика, барокко, модерн — все эти стили
    гармонично сочетаются друг с другом,
    формируя уникальный облик нашей столицы.
    В Чехии также самая высокая плотность
    замков в мире.
    Их у нас 2000!

    А вот величественный Пражский Град!
    Это не просто замок,
    это место, где оживает история.
    Знаете ли вы,
    что это самый большой старинный
    замок в мире?
    А в 2002 году здесь проходил саммит НАТО.
    За свою историю мы пережили много революций
    и длительные периоды
    иностранной оккупации.
    Но чешский народ силен,
    мы отстояли свою свободу.
    А в 1999 году мы вступили в НАТО и с тех пор
    гордимся своим членством в организации.
    Music
    City of Stars by Andrei Mihai and Lucian Tudor Naste

    Usage rights
    Данный медийный материал предоставляется бесплатно для редакционного вещания, печати, использования в онлайновых изданиях и на радио. Использование в других целях запрещается.

    Это видео содержит защищенные авторским правом материалы Getty Images, третьих сторон агентства и их авторов, на использование которых у НАТО есть разрешение. Они не могут быть использованы для новой программы без разрешения Getty Images. Для любого их использования просьба связаться с Getty Images: service.gi.bnl@gettyimages.com.

    Данный видеоролик включает в себя защищенные авторским правом фондовые материалы Thomson Reuters, на использование которых у НАТО имеется лицензия и которые не могут быть использованы в качестве части новой программы без согласия правообладателя. Для получения разрешения на использование данного материала просьба связаться с Thomson Reuters.

    LEAVE A COMMENT

    VIDEO INFO

    Date Taken: 05.22.2024
    Date Posted: 05.30.2024 11:30
    Category: Package
    Video ID: 925546
    VIRIN: 240522-O-D0483-1001
    Filename: DOD_110344932
    Length: 00:01:23
    Location: CZ

    Video Analytics

    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    MORE LIKE THIS

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    Czech Republic (Czech Republic)

    TAGS

    Russian
    natochannel

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download

    • LEAVE A COMMENT