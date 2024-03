Defense Threat Reduction Agency Director Engages with Kazakhstan Partners

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



As DTRA prepares for another work season with Kazakhstani partners, we look back on Fall 2023, when DTRA Director Rebecca Hersman and Deputy Assistant Secretary of Defense Kingston Reif visited Kazakhstan to commemorate 30 years of nonproliferation cooperation. The historic visit reaffirmed nuclear security commitments between both governments and signified continued U.S. support for Kazakhstan’s international nonproliferation leadership. 2024 is off to a productive start, as DTRA continues its nuclear security training and material security enhancements alongside skilled and determined Kazakhstani partners.



В ходе подготовки DTRA к следующему сезону работ с казахстанскими партнёрами мы снова обращаемся к осени 2023 года, когда директор DTRA Ребекка Хёрсман и Заместитель помощника министра обороны США Кингстон Риф посетили Казахстан в ознаменование 30-летия сотрудничества в деле ядерного нераспространения. Этот исторический визит вновь подтвердил обязательства обоих государств в области ядерной безопасности и ознаменовал собой постоянную поддержку Казахстану, оказываемую Соединёнными Штатами Америки в его ведущей роли в ядерном нераспространении. 2024 год начался многообещающе, и DTRA продолжает проведение обучения по ядерной безопасности и оказание материально-технической поддержки совместно с высококвалифицированными и целеустремлёнными казахстанскими партнёрами.



DTRA қазақстандық әріптестермен бірлескен жұмысының келесі маусымына дайындалған сайын біз 2023 жылдың күзін еске аламыз. Бұл DTRA директоры Ребекка Херсман мен АҚШ-тың Қорғаныс министрі көмекшісінің орынбасары Кингстон Рифтің ядролық қаруды таратпау жолындағы ынтымақтастықтың

30 жылдығына орай Қазақстан еліне жасаған тарихи сапары. Бұл сапар екі мемлекеттің ядролық қауіпсіздік саласындағы міндеттемелерін тағы бір мәрте растап, Америка Құрама Штаттарының ядролық қаруды таратпау ісінде жетекші рөл атқаратын Қазақстанға тұрақты қолдауының белгісіне айналды. Біз үшін 2024 жыл да үмітке толы жыл. DTRA жоғары білікті, мақсатшыл қазақстандық әріптестермен бірлесіп, ядролық қауіпсіздік бойынша оқытуды және материалдық-техникалық қолдау көрсетуді жалғастыра бермек.