НАТО поддерживает всех украинцев, борющихся за свою свободу и нашу общую безопасность (Mastersubs RUS)

Прошло два года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
С тех пор народ Украины и украинские вооруженные силы продемонстрировали мужество, силу и решимость, давая отпор российским захватчикам, храбро защищая свою свободу и свою страну.
За эти два года Украина нанесла России тяжелые потери, деоккупировав 50 % захваченной территории и оттеснив захватчиков по всем фронтам. Несмотря на это, Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру, переводит свою экономику на военные рельсы и наращивает производство оружия.
Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, помогая ей осуществлять право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. И сейчас, когда Россия готовится к длительной войне, неуклонная приверженность союзников крайне важна для сохранения свободы Украины, а это залог ее и нашей собственной безопасности.
НАТО поддерживает всех украинцев, храбро дающих отпор российским захватчикам. Вспоминая день, когда началось полномасштабное вторжение, группа украинских солдат, проходящих подготовку в стране-члене НАТО – Соединенном Королевстве, - исполняет свой национальный гимн, стоя бок о бок со своими инструкторами из Нидерландов, Норвегии и Соединенного Королевства.
|Date Taken:
|11.02.2024
|Date Posted:
|02.26.2024 08:31
|Category:
|Package
|Video ID:
|913755
|VIRIN:
|240224-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_110143426
|Length:
|00:00:37
|Location:
|GB
|Downloads:
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|High-Res. Downloads:
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