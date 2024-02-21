НАТО поддерживает всех украинцев, борющихся за свою свободу и нашу общую безопасность (Mastersubs RUS)

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Прошло два года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.



С тех пор народ Украины и украинские вооруженные силы продемонстрировали мужество, силу и решимость, давая отпор российским захватчикам, храбро защищая свою свободу и свою страну.



За эти два года Украина нанесла России тяжелые потери, деоккупировав 50 % захваченной территории и оттеснив захватчиков по всем фронтам. Несмотря на это, Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру, переводит свою экономику на военные рельсы и наращивает производство оружия.



Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, помогая ей осуществлять право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. И сейчас, когда Россия готовится к длительной войне, неуклонная приверженность союзников крайне важна для сохранения свободы Украины, а это залог ее и нашей собственной безопасности.



НАТО поддерживает всех украинцев, храбро дающих отпор российским захватчикам. Вспоминая день, когда началось полномасштабное вторжение, группа украинских солдат, проходящих подготовку в стране-члене НАТО – Соединенном Королевстве, - исполняет свой национальный гимн, стоя бок о бок со своими инструкторами из Нидерландов, Норвегии и Соединенного Королевства.