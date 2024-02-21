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    НАТО поддерживает всех украинцев, борющихся за свою свободу и нашу общую безопасность (Mastersubs RUS)

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    UNITED KINGDOM

    11.02.2024

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Прошло два года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

    С тех пор народ Украины и украинские вооруженные силы продемонстрировали мужество, силу и решимость, давая отпор российским захватчикам, храбро защищая свою свободу и свою страну.

    За эти два года Украина нанесла России тяжелые потери, деоккупировав 50 % захваченной территории и оттеснив захватчиков по всем фронтам. Несмотря на это, Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру, переводит свою экономику на военные рельсы и наращивает производство оружия.

    Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, помогая ей осуществлять право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. И сейчас, когда Россия готовится к длительной войне, неуклонная приверженность союзников крайне важна для сохранения свободы Украины, а это залог ее и нашей собственной безопасности.

    НАТО поддерживает всех украинцев, храбро дающих отпор российским захватчикам. Вспоминая день, когда началось полномасштабное вторжение, группа украинских солдат, проходящих подготовку в стране-члене НАТО – Соединенном Королевстве, - исполняет свой национальный гимн, стоя бок о бок со своими инструкторами из Нидерландов, Норвегии и Соединенного Королевства.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 11.02.2024
    Date Posted: 02.26.2024 08:31
    Category: Package
    Video ID: 913755
    VIRIN: 240224-O-D0483-1001
    Filename: DOD_110143426
    Length: 00:00:37
    Location: GB

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    TAGS

    NATO
    Russian
    natochannel

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