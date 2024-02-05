Союзники по НАТО усердно отрабатывают навыки действий в окопах (Mastersubs)

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Хорошо вырытый окоп может стать вашим лучшим другом или злейшим врагом. Именно поэтому два союзника по НАТО Эстония и Франция обучались сложному искусству передвижения и ведения боевых действий в системе окопов.

Десантники СВ Франции и члены Союза обороны Эстонии проверили свои навыки ведения ближнего боя в ходе многодневных учений, целью которых было знакомство с суровыми условиями окопной войны. В холодной, мокрой грязи военнослужащие часами учились быстро проходить углы, уничтожать противника, находящегося в оборонительных сооружениях, и обеспечивать безопасность огневых позиций для войск второго эшелона.

Хотя окопы могут вызывать ассоциации с Первой мировой войной, они все чаще встречаются в войне России против Украины. Окопы дают преимущества обороняющимся и представляют значительную опасность для атакующих войск. Чтобы силы союзников могли сдерживать агрессию – и, при необходимости, защищать территорию Североатлантического союза, – они должны быть полностью готовы к эффективной обороне или нейтрализации систем окопов.

Подготовкой руководили военнослужащие 1-го парашютно-десантного полка СВ Франции, которые прибыли в Эстонию в начале сентября для обучения эстонских резервистов действиям при проведении военных операций в населенных пунктах.