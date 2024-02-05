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    Союзники по НАТО усердно отрабатывают навыки действий в окопах (Mastersubs)

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    ESTONIA

    10.14.2023

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Хорошо вырытый окоп может стать вашим лучшим другом или злейшим врагом. Именно поэтому два союзника по НАТО Эстония и Франция обучались сложному искусству передвижения и ведения боевых действий в системе окопов.
    Десантники СВ Франции и члены Союза обороны Эстонии проверили свои навыки ведения ближнего боя в ходе многодневных учений, целью которых было знакомство с суровыми условиями окопной войны. В холодной, мокрой грязи военнослужащие часами учились быстро проходить углы, уничтожать противника, находящегося в оборонительных сооружениях, и обеспечивать безопасность огневых позиций для войск второго эшелона.
    Хотя окопы могут вызывать ассоциации с Первой мировой войной, они все чаще встречаются в войне России против Украины. Окопы дают преимущества обороняющимся и представляют значительную опасность для атакующих войск. Чтобы силы союзников могли сдерживать агрессию – и, при необходимости, защищать территорию Североатлантического союза, – они должны быть полностью готовы к эффективной обороне или нейтрализации систем окопов.
    Подготовкой руководили военнослужащие 1-го парашютно-десантного полка СВ Франции, которые прибыли в Эстонию в начале сентября для обучения эстонских резервистов действиям при проведении военных операций в населенных пунктах.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 10.14.2023
    Date Posted: 02.06.2024 09:30
    Category: Package
    Video ID: 912237
    VIRIN: 240124-O-D0483-1001
    Filename: DOD_110113143
    Length: 00:01:08
    Location: EE

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    Downloads: 2
    High-Res. Downloads: 2

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