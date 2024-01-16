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    Силы специального назначения государств-членов и стран-партнеров НАТО проводят совместную подготовку (Master with subs)

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    ALBANIA

    06.11.2023

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Недавно в Албании прошли учения «Стронг Балкан-23», в которых приняли участие силы специальных операций из семи стран НАТО: Албании, Болгарии, Греции, Румынии, Северной Македонии, Турции и Черногории, а также наблюдатели от партнера НАТО Боснии и Герцеговины.
    В ходе учений военнослужащие отрабатывали такие сложные сценарии, как затяжные прыжки с парашютом, задержание транспортных средств, десантирование с вертолетов по канату и операции по зачистке.
    Целью учений было способствовать улучшению сотрудничества между различными странами, перенять опыт друг друга и повысить способность эффективно взаимодействовать для преодоления современных вызовов безопасности.
    Албания впервые принимала эти ежегодные учения, которые прошли с 31 октября по 10 ноября. В рамках учений военнослужащие из стран-участниц и стран-наблюдателей также имели возможность продемонстрировать национальную гордость, развернув флаги своих государств во время затяжного прыжка с парашютом.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 06.11.2023
    Date Posted: 01.18.2024 03:54
    Category: Package
    Video ID: 910638
    VIRIN: 240117-O-D0483-1001
    Filename: DOD_110084717
    Length: 00:01:26
    Location: AL

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    TAGS

    NATO
    Russian
    natochannel

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