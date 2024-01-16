Силы специального назначения государств-членов и стран-партнеров НАТО проводят совместную подготовку (Master with subs)

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Недавно в Албании прошли учения «Стронг Балкан-23», в которых приняли участие силы специальных операций из семи стран НАТО: Албании, Болгарии, Греции, Румынии, Северной Македонии, Турции и Черногории, а также наблюдатели от партнера НАТО Боснии и Герцеговины.

В ходе учений военнослужащие отрабатывали такие сложные сценарии, как затяжные прыжки с парашютом, задержание транспортных средств, десантирование с вертолетов по канату и операции по зачистке.

Целью учений было способствовать улучшению сотрудничества между различными странами, перенять опыт друг друга и повысить способность эффективно взаимодействовать для преодоления современных вызовов безопасности.

Албания впервые принимала эти ежегодные учения, которые прошли с 31 октября по 10 ноября. В рамках учений военнослужащие из стран-участниц и стран-наблюдателей также имели возможность продемонстрировать национальную гордость, развернув флаги своих государств во время затяжного прыжка с парашютом.