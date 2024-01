НАТО продолжает поддерживать Украину, в то время как Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/910185" width="800" height="450" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

В то время как Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру, НАТО продолжает оказывать неизменную поддержку Украине в ее борьбе за свободу. За прошедший год Украина добилась значительного прогресса на поле боя, вернув себе 50 процентов территории, первоначально захваченной Россией, и одерживает верх как суверенное, независимое, демократическое государство. И это при том, что Россия теряет политическое влияние в ближнем зарубежье, ее потери составили более 300 000 человек, она потеряла значительную часть своих обычных вооруженных сил и испытывает значительное экономическое давление. Несмотря на эти неудачи, цели России в Украине не изменились: президент Путин перевел российскую экономику на военные рельсы, наращивает производство вооружений и снова использует зиму в качестве средства ведения войны.

Поддержка, которую страны НАТО оказывают борьбе Украины за свободу и право на самооборону, является еще более важной в текущих условиях. Страны НАТО предоставляют дополнительную финансовую поддержку, больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов, а также создали учебный центр для украинских летчиков в дополнение к обширной программе работы на 2024 год, которая включает меры, касающиеся энергетической безопасности, инноваций и оперативной совместимости с силами стран НАТО.



НАТО ПОДДЕРЖИВАЕТ УКРАИНУ В ЕЕ БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ

Звуковой фрагмент – Генеральный секретарь НАТО (пресс-конференция с президентом Словакии 14 декабря 2023 года)





«Нет никаких признаков того, что Путин готовится к миру. Путин перевел российскую экономику на военные рельсы. Он наращивает производство вооружений. И он становится все более зависимым от Китая, Ирана и Северной Кореи в плане поставок вооружений».

Soundbite – NATO Secretary General (context – presser with President of Slovakia on 14 Dec 2023)

‘There are no signs that Putin is preparing for peace. Putin has put the Russian economy on a war footing. He is ramping up weapons production and he is becoming more reliant on China, Iran and North Korea for weapons.’





СТРАНЫ НАТО ПРОДОЛЖАЮТ ОКАЗЫВАТЬ



БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ ПОДДЕРЖКУ,



ПРЕДОСТАВЛЯЯ БОЛЬШЕ БОЕПРИПАСОВ,



СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ,



ВКЛЮЧАЯ САМОЛЕТЫ F-16,



СИСТЕМЫ ПВО



И РАСШИРЯЯ УЧЕБНУЮ ПОДГОТОВКУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ.



НАТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ УКРАИНУ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ.



DISCLAIMER:

Данный видеоролик включает в себя защищенные авторским правом фондовые материалы Thomson Reuters, на использование которых у НАТО имеется лицензия и которые не могут быть использованы в качестве части новой программы без согласия правообладателя. Для получения разрешения на использование данного материала просьба связаться с Thomson Reuters.