Знакомьтесь: Лотте, минно-розыскная собака из Великобритании

Симпатяга Лотте – вовсе не домашняя любимица. У нее важная серьезная работа. В 2024 году ее минно-розыскные навыки будут задействованы в Силах реагирования НАТО.
Synopsis
Знакомьтесь: Лотте, «высоконадежная поисковая розыскная собака». Она готовится к службе в Силах реагирования НАТО (НРФ) - группировке Североатлантического союза, предназначенной для реагирования на кризисные ситуации по вызову.
У военных служебных собак - важная серьезная работа в войсках стран НАТО, например, разведчик в Силах специальных операций или «миноискатель» для саперов, чья задача – обезвреживание взрывных устройств. Собаки из 1-го полка служебных собак Сухопутных войск Соединенного Королевства готовятся помогать в 2024 году Силам реагирования НАТО - группировке повышенной готовности организации. Введенные в состав боевого отряда легкой механизированной бригады собаки защитят солдат НАТО от угрозы срабатывания взрывных устройств. Базируясь в Соединенном Королевстве, они будут поддерживаться в состоянии повышенной готовности.
Эти милахи и симпатяги - вовсе не домашние любимцы. Для военного командования их миссия считается "безотказной": если четвероногий помощник не обнаружит спрятанное взрывное устройство, под угрозой окажется его жизнь – и жизнь человека. Поэтому их долго и интенсивно тренируют, чтобы уметь работать, не отвлекаясь на люде й.
Transcript
ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
ВСТАВКА
МЛАДШИЙ КАПРАЛ ДЖЕЙМС СМИТ
1-й полк военных служебных собак, СВ Соединенного Королевства
«Это Лотте,
бельгийская овчарка малинуа,
«высоконадежная
поисковая собака».
Это означает, что она умеет вести поиск
на расстоянии до 30 метров.
И обучена находить
заложенные на поверхности
и захороненные СВУ
(самодельные взрывные устройства)
и их компоненты.
Когда Лотте ведет поиск
и чувствует запах объекта,
она обозначает его
путем посадки.
Она может сидеть так
довольно долго,
пока не наступит безопасный момент,
чтобы дать команду «ко мне».
ВСТАВКА
ЛОТТЕ И
ЕЕ ВОЖАТЫЙ
ГОТОВЯТСЯ
К РАЗВЕРТЫВАНИЮ
В СОСТАВЕ
СИЛ РЕАГИРОВАНИЯ НАТО,
КОТОРЫЕ ОПЕРАТИВНО
РЕАГИРУЮТ
НА КРИЗИСЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
НАШИХ ГРАЖДАН.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—
МЛАДШИЙ КАПРАЛ ДЖЕЙМС СМИТ
1-й полк военных служебных собак, СВ Соединенного Королевства
«Лотте работает в шлейке.
Это очень легкая шлейка,
просто чтобы вожатому
было легче руководить собакой.
Она также работает
с 30-метровым поводком (лента).
Он пристегивается к ошейнику
и проводится
под ее левой передней лапой.
Так я могу направлять ее
влево или вправо во время поиска.
Очень важно
ежедневно
продолжать тренировки с собаками,
чтобы всегда
быть на высоте
в нашей профессии.
Молодец!»
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|Date Taken:
|01.08.2021
|Date Posted:
|01.04.2024 07:08
|Category:
|Package
|Video ID:
|909836
|VIRIN:
|240104-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_110070452
|Length:
|00:01:17
|Location:
|GB
|Downloads:
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