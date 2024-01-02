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    Знакомьтесь: Лотте, минно-розыскная собака из Великобритании

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    UNITED KINGDOM

    01.08.2021

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Симпатяга Лотте – вовсе не домашняя любимица. У нее важная серьезная работа. В 2024 году ее минно-розыскные навыки будут задействованы в Силах реагирования НАТО.
    Synopsis

    Знакомьтесь: Лотте, «высоконадежная поисковая розыскная собака». Она готовится к службе в Силах реагирования НАТО (НРФ) - группировке Североатлантического союза, предназначенной для реагирования на кризисные ситуации по вызову.

    У военных служебных собак - важная серьезная работа в войсках стран НАТО, например, разведчик в Силах специальных операций или «миноискатель» для саперов, чья задача – обезвреживание взрывных устройств. Собаки из 1-го полка служебных собак Сухопутных войск Соединенного Королевства готовятся помогать в 2024 году Силам реагирования НАТО - группировке повышенной готовности организации. Введенные в состав боевого отряда легкой механизированной бригады собаки защитят солдат НАТО от угрозы срабатывания взрывных устройств. Базируясь в Соединенном Королевстве, они будут поддерживаться в состоянии повышенной готовности.

    Эти милахи и симпатяги - вовсе не домашние любимцы. Для военного командования их миссия считается "безотказной": если четвероногий помощник не обнаружит спрятанное взрывное устройство, под угрозой окажется его жизнь – и жизнь человека. Поэтому их долго и интенсивно тренируют, чтобы уметь работать, не отвлекаясь на люде й.
    Transcript

    ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—


    ВСТАВКА

    МЛАДШИЙ КАПРАЛ ДЖЕЙМС СМИТ
    1-й полк военных служебных собак, СВ Соединенного Королевства

    «Это Лотте,

    бельгийская овчарка малинуа,

    «высоконадежная

    поисковая собака».

    Это означает, что она умеет вести поиск

    на расстоянии до 30 метров.

    И обучена находить

    заложенные на поверхности

    и захороненные СВУ


    (самодельные взрывные устройства)

    и их компоненты.

    Когда Лотте ведет поиск

    и чувствует запах объекта,

    она обозначает его

    путем посадки.

    Она может сидеть так

    довольно долго,

    пока не наступит безопасный момент,

    чтобы дать команду «ко мне».



    ВСТАВКА



    ЛОТТЕ И
    ЕЕ ВОЖАТЫЙ
    ГОТОВЯТСЯ
    К РАЗВЕРТЫВАНИЮ


    В СОСТАВЕ
    СИЛ РЕАГИРОВАНИЯ НАТО,

    КОТОРЫЕ ОПЕРАТИВНО
    РЕАГИРУЮТ
    НА КРИЗИСЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ


    ДЛЯ ЗАЩИТЫ
    НАШИХ ГРАЖДАН.

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—

    МЛАДШИЙ КАПРАЛ ДЖЕЙМС СМИТ
    1-й полк военных служебных собак, СВ Соединенного Королевства



    «Лотте работает в шлейке.

    Это очень легкая шлейка,

    просто чтобы вожатому

    было легче руководить собакой.

    Она также работает

    с 30-метровым поводком (лента).

    Он пристегивается к ошейнику

    и проводится

    под ее левой передней лапой.

    Так я могу направлять ее

    влево или вправо во время поиска.

    Очень важно

    ежедневно

    продолжать тренировки с собаками,

    чтобы всегда

    быть на высоте

    в нашей профессии.

    Молодец!»

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 01.08.2021
    Date Posted: 01.04.2024 07:08
    Category: Package
    Video ID: 909836
    VIRIN: 240104-O-D0483-1001
    Filename: DOD_110070452
    Length: 00:01:17
    Location: GB

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