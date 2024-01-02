Знакомьтесь: Лотте, минно-розыскная собака из Великобритании

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Симпатяга Лотте – вовсе не домашняя любимица. У нее важная серьезная работа. В 2024 году ее минно-розыскные навыки будут задействованы в Силах реагирования НАТО.

Synopsis



Знакомьтесь: Лотте, «высоконадежная поисковая розыскная собака». Она готовится к службе в Силах реагирования НАТО (НРФ) - группировке Североатлантического союза, предназначенной для реагирования на кризисные ситуации по вызову.



У военных служебных собак - важная серьезная работа в войсках стран НАТО, например, разведчик в Силах специальных операций или «миноискатель» для саперов, чья задача – обезвреживание взрывных устройств. Собаки из 1-го полка служебных собак Сухопутных войск Соединенного Королевства готовятся помогать в 2024 году Силам реагирования НАТО - группировке повышенной готовности организации. Введенные в состав боевого отряда легкой механизированной бригады собаки защитят солдат НАТО от угрозы срабатывания взрывных устройств. Базируясь в Соединенном Королевстве, они будут поддерживаться в состоянии повышенной готовности.



Эти милахи и симпатяги - вовсе не домашние любимцы. Для военного командования их миссия считается "безотказной": если четвероногий помощник не обнаружит спрятанное взрывное устройство, под угрозой окажется его жизнь – и жизнь человека. Поэтому их долго и интенсивно тренируют, чтобы уметь работать, не отвлекаясь на люде й.

Transcript



ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—





ВСТАВКА



МЛАДШИЙ КАПРАЛ ДЖЕЙМС СМИТ

1-й полк военных служебных собак, СВ Соединенного Королевства



«Это Лотте,



бельгийская овчарка малинуа,



«высоконадежная



поисковая собака».



Это означает, что она умеет вести поиск



на расстоянии до 30 метров.



И обучена находить



заложенные на поверхности



и захороненные СВУ





(самодельные взрывные устройства)



и их компоненты.



Когда Лотте ведет поиск



и чувствует запах объекта,



она обозначает его



путем посадки.



Она может сидеть так



довольно долго,



пока не наступит безопасный момент,



чтобы дать команду «ко мне».







ВСТАВКА







ЛОТТЕ И

ЕЕ ВОЖАТЫЙ

ГОТОВЯТСЯ

К РАЗВЕРТЫВАНИЮ





В СОСТАВЕ

СИЛ РЕАГИРОВАНИЯ НАТО,



КОТОРЫЕ ОПЕРАТИВНО

РЕАГИРУЮТ

НА КРИЗИСЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ





ДЛЯ ЗАЩИТЫ

НАШИХ ГРАЖДАН.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ—



МЛАДШИЙ КАПРАЛ ДЖЕЙМС СМИТ

1-й полк военных служебных собак, СВ Соединенного Королевства







«Лотте работает в шлейке.



Это очень легкая шлейка,



просто чтобы вожатому



было легче руководить собакой.



Она также работает



с 30-метровым поводком (лента).



Он пристегивается к ошейнику



и проводится



под ее левой передней лапой.



Так я могу направлять ее



влево или вправо во время поиска.



Очень важно



ежедневно



продолжать тренировки с собаками,



чтобы всегда



быть на высоте



в нашей профессии.



Молодец!»



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