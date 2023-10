Вклад Финляндии в НАТО

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



В то время как полномасштабное вторжение России в Украину меняет ландшафт безопасности в Европе, что означает для Финляндии членство в НАТО? Что оно дает Североатлантическому союзу?

Synopsis

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, последовавшее за незаконной аннексией Крыма в 2014 году, изменило ландшафт безопасности в Европе и послужило катализатором для вступления Финляндии в НАТО. В апреле 2023 года Финляндия стала новым членом Североатлантического союза, чему предшествовало 30 лет тесного партнерства с НАТО.



Финляндия – сосед России, имеет с ней общую границу протяженностью 1300 км и в прошлом сталкивалась с российской агрессией. Неспровоцированная и жестокая полномасштабная война России в Украине заставила Финляндию пересмотреть свою оборонную стратегию и отказаться от политики военного неприсоединения. В настоящее время Финляндия пользуется защитой НАТО как член организации, согласно положению о коллективной обороне («один за всех, все за одного»), предусмотренному статьей 5 Основополагающего договора НАТО (который также носит название Вашингтонского договора). Наряду с этим, членство Финляндии укрепляет коллективные сдерживание и оборону НАТО и безопасность Eвроатлантического региона.



Несмотря на небольшое население (5,5 млн. человек), благодаря всеобщей воинской обязанности Финляндия обладает внушительными по своей численности вооруженными силами по штатам военного времени - 280 тыс. человек. Кроме того, страна располагает значительным артиллерийским потенциалом, парком современных истребителей, мощными минно-поисковыми средствами на море и многим другим.

Финляндия находится в потенциально уязвимой зоне, включающей стратегически важные регионы - Крайний Север и Балтийское море. В этом видеофильме мы рассматриваем, что означает членство в НАТО для Финляндии, и какой вклад вносит эта страна в обеспечение безопасности нашего Североатлантического союза.

Transcript

—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Полковник Янне Мякитало, начальник Академии сухопутных войск, Финляндия



"Главные черты финского народа

и финских вооруженных сил

можно выразить словом "sisu",

что означает психическая устойчивость

и готовность действовать

в самых тяжелых условиях.



"Мы говорим: "Ketju on yhtä vahva

kuin sen heikoin lenkki".

Это означает: "Цепь прочна настолько,

насколько прочно ее самое слабое звено".

Мы хотим, чтобы наша цепь

была максимально долговечной".



—ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—

ВКЛАД ФИНЛЯНДИИ

В НАТО



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Полномасштабное вторжение России

в Украину не только изменило

ландшафт безопасности в Европе,

но и послужило катализатором

вступления Финляндии в НАТО.

Ее членство было подтверждено

в апреле 2023 года.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Генерал-майор Кари Нисула, заместитель начальника Генштаба по операциям



"Мы решили вступить в НАТО,

так как поняли, что членство

повысит нашу безопасность

в этой новой обстановке, которую мы предвидим.

Это основная и донельзя простая причина".



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Что означает членство в НАТО

для Финляндии

с военно-географической точки зрения?

И какой вклад вносит Финляндия

в Североатлантический союз?



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Генерал-майор Кари Нисула, заместитель начальника Генштаба по операциям



"У нас с украинцами

один сосед.

Это значит, что мы тоже можем

поделиться опытом и знаниями

о том, как ведут себя русские

по соседству с нами".



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Полковник Юкка Нурми, заместитель командующего по учебной подготовке, Командование ВС Финляндии



"У нас на востоке - граница с Россией

протяженностью 1300 км.

Об этом мы никогда

не должны забывать.

Даже будучи членом НАТО,

Финляндия отвечает за оборону

своей территории".



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Вступление Финляндии в НАТО

фактически удвоило протяженность границы

между союзниками по НАТО и Россией.

И эта граница

требует постоянного контроля.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (ФИНСКИЙ ЯЗЫК С АНГЛ. СУБТИТРАМИ)—

Янне Маннинен, Пограничная служба Финляндии



"Мы находимся на пограничном участке близ КПП Салла

и осматриваем границу

между Финляндией и Россией.

Я работаю кинологом.

Собака укажет, нарушил ли кто-либо

границу, и возьмет след".



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Хорошо оснащенная и прошедшая

военную подготовку

Пограничная служба Финляндии

подчиняется МВД. Однако

в случае кризисной ситуации

она может войти в состав

Вооруженных сил Финляндии

и оказаться на первой линии обороны.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (ФИНСКИЙ ЯЗЫК С АНГЛ. СУБТИТРАМИ)—



Янне Маннинен, Пограничная служба Финляндии



Для меня пограничный контроль –

очень важная задача.

Мы живем в независимой стране,

и я хочу, чтобы Финляндия и в будущем

сохраняла независимость".



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Хотя непосредственной угрозы

на границе нет,

именно близость к России

побудила Финляндию

отказаться от нейтралитета

и вступить в НАТО,

однако членство страны из этого региона

выгодно как для страны, так и для НАТО.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Генерал-майор Кари Нисула, заместитель начальника Генштаба по операциям



"Мы расположены

в регионах Крайнего Севера,

а также Балтийского моря. Оба региона

ценны со стратегической точки зрения,

и мы - одна из

заинтересованных сторон в этой зоне,

поэтому это так важно".



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Население Финляндии - всего 5,5 млн.

Однако численность вооруженных сил страны

по штатам военного времени

составляет 280 тыс. человек. Причина тому –

всеобщая воинская обязанность.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Полковник Янне Мякитало, начальник Академии СВ



"Воинский призыв - фундамент нашей системы.

Это цемент, связывающий

всю финскую нацию.

Каждый жил в палатке

с другими финскими парнями.

Каждый участвовал в учениях,

получал сухпаек,

замерзал, промокал

и сражался плечом к плечу с другими".



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Согласно конституции Финляндии,

каждый гражданин обязан

участвовать в обороне страны.

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет

должны пройти военную службу.

Женщины тоже могут служить

на добровольной основе.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (ФИНСКИЙ ЯЗЫК С АНГЛ. СУБТИТРАМИ)—

Младший капрал Салла Тейрфолк, санинструктор, СВ Финляндии



"Я всегда мечтала о службе в армии.

С самого детства.

Дедушка рассказывал мне разные истории,

о том, как он служил в финской армии.

Слушая его, я поняла, что тоже хочу служить.

Я хочу защищать свою страну.

Участвовать в этом общем деле".



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Полковник Юкка Нурми, заместитель начальника отдела подготовки, Командование ВС Финляндии



"Мы видим, как растет

число желающих

защищать страну

после того, как началась война в Украине.

Желающих было много и раньше,

но теперь весь народ, и мужчины, и женщины,

еще больше хочет

сделать что-либо для своей страны».



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Финляндия также обладает

одним из крупнейших артиллерийских

потенциалов в Европе, имея в своем арсенале

около 1500 орудий.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Полковник Янне Мякитало, начальник Академии СВ



"У нас есть современная система планирования и

нанесения огневых ударов большой дальности,

но главная суть нашей оборонной системы,

представляющая ценность для НАТО, –

это наши силы и средства для ведения

длительных боевых действий

глубинной лесистой территории.

Вступление Финляндии в НАТО

повышает безопасность в Европе

и особенно в регионе Балтийского моря».



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

В связи с тем, что Финляндия

имеет выход к Балтийскому морю,

а Финский залив –

важный торговый и транспортный район,

ВМС Финляндии должны выполнять

целый ряд функций.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Генерал-майор Кари Нисула, заместитель начальника Генштаба по операциям



"Основные задачи ВМС включают

наблюдение за нашими территориальными водами, отражение возможных нападений с моря

и вторжений в территориальные воды.

И, конечно, флот заботится

о наших жизненно важных морских коммуникациях

и защищает их».



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Помимо этих основных функций,

ВМС Финляндии выполняют множество задач,

связанных с охраной и защитой окружающих вод.

Этот противоминный корабль отвечает

за обнаружение, идентификацию и обезвреживание

подводных взрывоопасных предметов,

таких как морские мины.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Старший лейтенант Хенри Сависаари, командир базового минного тральщика "Вахтерпя"



"Предыдущие войны показали,

что Балтийское море и Финский залив

очень легко минируются.

Здесь много мелководий,

каменистого дна с очень жестким звуковым профилем.

Условия для поиска мин крайне тяжелые.

Мы владеем этими навыками,

и можем поделиться ими с союзниками по НАТО".



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Финское побережье защищено

не только с моря, но и с воздуха.

Основой финских ВВС

является парк из

62 истребителей F/A-18 "Хорнет".



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Подполковник Яакко Саломяки "Аверелл", НШ Лапландского командования ВВС по операциям



"Мы должны быть готовы

к выполнению задач по идентификации,

главным образом, в Финском заливе и Балтийском море

круглосуточно и без выходных.

И вот что мы делаем.

В наши обязанности входит

воздушное наблюдение,

то есть отображение воздушной обстановки,

которое ВВС Финляндии предоставляют

всем видам финских ВС".



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Финские ВВС уже давно тренируются

и действуют совместно

с иностранными партнерами,

но после вступления Финляндии в НАТО

это сотрудничество активизировалось

по мере интеграции

в стратегию ПВО союзников.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Подполковник Яакко Саломяки "Аверелл", НШ Лапландского командования ВВС по операциям



"Речь идет о том, чтобы делать

общее дело одними и теми же способами

для большей эффективности.

И важно, что мы реально можем тесно сотрудничать,

обмениваясь тактикой и знаниями.

За этим - возможность проведения

воздушных операций в военное время".



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Начиная с 2026 года

F/A-18 будут заменены

на 64 мощных истребителя F-35.

Благодаря им ПВО

союзников по НАТО в регионе

станет еще более надежной

и интегрированной, чем сейчас.



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Вооруженные силы Финляндии

вплетены в ткань общества.



—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—

Полковник Юкка Нурми, заместитель начальника отдела подготовки, Командование ВС Финляндии



"Корни всего этого следует искать

в географии, в истории,

в самих людях,

в том, как мы собираемся выжить

и выстоять здесь.

На этом основан финский подход к обороне".



—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—

Применение такого

комплексного подхода в НАТО

укрепляет Североатлантический союз в уязвимых регионах,

как, например, Крайний Север и Балтийское море,

и укрепляет реализацию

принципа коллективной обороны

на восточном фланге НАТО.

Для Финляндии вступление в НАТО

означает защиту в соответствии со Статьей 5.

Нападение на одного союзника по НАТО –

это нападение на них в целом.

Usage rights

This video includes Getty Images’ and its third parties’ and third-party contributors’ copyrighted material licensed by NATO, which cannot be used as part of a new production without Getty Images’ consent. For any use, please contact Getty Images: service.gi.bnl@gettyimages.com.



This video also contains Thomson Reuters copyrighted library material licensed by NATO, which cannot be used as part of a new production without consent of the copyright holder. Please contact Thomson Reuters to clear this material.