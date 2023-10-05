Вклад Финляндии в НАТО

В то время как полномасштабное вторжение России в Украину меняет ландшафт безопасности в Европе, что означает для Финляндии членство в НАТО? Что оно дает Североатлантическому союзу?
Synopsis
Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, последовавшее за незаконной аннексией Крыма в 2014 году, изменило ландшафт безопасности в Европе и послужило катализатором для вступления Финляндии в НАТО. В апреле 2023 года Финляндия стала новым членом Североатлантического союза, чему предшествовало 30 лет тесного партнерства с НАТО.
Финляндия – сосед России, имеет с ней общую границу протяженностью 1300 км и в прошлом сталкивалась с российской агрессией. Неспровоцированная и жестокая полномасштабная война России в Украине заставила Финляндию пересмотреть свою оборонную стратегию и отказаться от политики военного неприсоединения. В настоящее время Финляндия пользуется защитой НАТО как член организации, согласно положению о коллективной обороне («один за всех, все за одного»), предусмотренному статьей 5 Основополагающего договора НАТО (который также носит название Вашингтонского договора). Наряду с этим, членство Финляндии укрепляет коллективные сдерживание и оборону НАТО и безопасность Eвроатлантического региона.
Несмотря на небольшое население (5,5 млн. человек), благодаря всеобщей воинской обязанности Финляндия обладает внушительными по своей численности вооруженными силами по штатам военного времени - 280 тыс. человек. Кроме того, страна располагает значительным артиллерийским потенциалом, парком современных истребителей, мощными минно-поисковыми средствами на море и многим другим.
Финляндия находится в потенциально уязвимой зоне, включающей стратегически важные регионы - Крайний Север и Балтийское море. В этом видеофильме мы рассматриваем, что означает членство в НАТО для Финляндии, и какой вклад вносит эта страна в обеспечение безопасности нашего Североатлантического союза.
Transcript
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Полковник Янне Мякитало, начальник Академии сухопутных войск, Финляндия
"Главные черты финского народа
и финских вооруженных сил
можно выразить словом "sisu",
что означает психическая устойчивость
и готовность действовать
в самых тяжелых условиях.
"Мы говорим: "Ketju on yhtä vahva
kuin sen heikoin lenkki".
Это означает: "Цепь прочна настолько,
насколько прочно ее самое слабое звено".
Мы хотим, чтобы наша цепь
была максимально долговечной".
—ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
ВКЛАД ФИНЛЯНДИИ
В НАТО
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Полномасштабное вторжение России
в Украину не только изменило
ландшафт безопасности в Европе,
но и послужило катализатором
вступления Финляндии в НАТО.
Ее членство было подтверждено
в апреле 2023 года.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Генерал-майор Кари Нисула, заместитель начальника Генштаба по операциям
"Мы решили вступить в НАТО,
так как поняли, что членство
повысит нашу безопасность
в этой новой обстановке, которую мы предвидим.
Это основная и донельзя простая причина".
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Что означает членство в НАТО
для Финляндии
с военно-географической точки зрения?
И какой вклад вносит Финляндия
в Североатлантический союз?
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Генерал-майор Кари Нисула, заместитель начальника Генштаба по операциям
"У нас с украинцами
один сосед.
Это значит, что мы тоже можем
поделиться опытом и знаниями
о том, как ведут себя русские
по соседству с нами".
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Полковник Юкка Нурми, заместитель командующего по учебной подготовке, Командование ВС Финляндии
"У нас на востоке - граница с Россией
протяженностью 1300 км.
Об этом мы никогда
не должны забывать.
Даже будучи членом НАТО,
Финляндия отвечает за оборону
своей территории".
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Вступление Финляндии в НАТО
фактически удвоило протяженность границы
между союзниками по НАТО и Россией.
И эта граница
требует постоянного контроля.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (ФИНСКИЙ ЯЗЫК С АНГЛ. СУБТИТРАМИ)—
Янне Маннинен, Пограничная служба Финляндии
"Мы находимся на пограничном участке близ КПП Салла
и осматриваем границу
между Финляндией и Россией.
Я работаю кинологом.
Собака укажет, нарушил ли кто-либо
границу, и возьмет след".
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Хорошо оснащенная и прошедшая
военную подготовку
Пограничная служба Финляндии
подчиняется МВД. Однако
в случае кризисной ситуации
она может войти в состав
Вооруженных сил Финляндии
и оказаться на первой линии обороны.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (ФИНСКИЙ ЯЗЫК С АНГЛ. СУБТИТРАМИ)—
Янне Маннинен, Пограничная служба Финляндии
Для меня пограничный контроль –
очень важная задача.
Мы живем в независимой стране,
и я хочу, чтобы Финляндия и в будущем
сохраняла независимость".
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Хотя непосредственной угрозы
на границе нет,
именно близость к России
побудила Финляндию
отказаться от нейтралитета
и вступить в НАТО,
однако членство страны из этого региона
выгодно как для страны, так и для НАТО.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Генерал-майор Кари Нисула, заместитель начальника Генштаба по операциям
"Мы расположены
в регионах Крайнего Севера,
а также Балтийского моря. Оба региона
ценны со стратегической точки зрения,
и мы - одна из
заинтересованных сторон в этой зоне,
поэтому это так важно".
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Население Финляндии - всего 5,5 млн.
Однако численность вооруженных сил страны
по штатам военного времени
составляет 280 тыс. человек. Причина тому –
всеобщая воинская обязанность.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Полковник Янне Мякитало, начальник Академии СВ
"Воинский призыв - фундамент нашей системы.
Это цемент, связывающий
всю финскую нацию.
Каждый жил в палатке
с другими финскими парнями.
Каждый участвовал в учениях,
получал сухпаек,
замерзал, промокал
и сражался плечом к плечу с другими".
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Согласно конституции Финляндии,
каждый гражданин обязан
участвовать в обороне страны.
Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет
должны пройти военную службу.
Женщины тоже могут служить
на добровольной основе.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (ФИНСКИЙ ЯЗЫК С АНГЛ. СУБТИТРАМИ)—
Младший капрал Салла Тейрфолк, санинструктор, СВ Финляндии
"Я всегда мечтала о службе в армии.
С самого детства.
Дедушка рассказывал мне разные истории,
о том, как он служил в финской армии.
Слушая его, я поняла, что тоже хочу служить.
Я хочу защищать свою страну.
Участвовать в этом общем деле".
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Полковник Юкка Нурми, заместитель начальника отдела подготовки, Командование ВС Финляндии
"Мы видим, как растет
число желающих
защищать страну
после того, как началась война в Украине.
Желающих было много и раньше,
но теперь весь народ, и мужчины, и женщины,
еще больше хочет
сделать что-либо для своей страны».
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Финляндия также обладает
одним из крупнейших артиллерийских
потенциалов в Европе, имея в своем арсенале
около 1500 орудий.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Полковник Янне Мякитало, начальник Академии СВ
"У нас есть современная система планирования и
нанесения огневых ударов большой дальности,
но главная суть нашей оборонной системы,
представляющая ценность для НАТО, –
это наши силы и средства для ведения
длительных боевых действий
глубинной лесистой территории.
Вступление Финляндии в НАТО
повышает безопасность в Европе
и особенно в регионе Балтийского моря».
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
В связи с тем, что Финляндия
имеет выход к Балтийскому морю,
а Финский залив –
важный торговый и транспортный район,
ВМС Финляндии должны выполнять
целый ряд функций.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Генерал-майор Кари Нисула, заместитель начальника Генштаба по операциям
"Основные задачи ВМС включают
наблюдение за нашими территориальными водами, отражение возможных нападений с моря
и вторжений в территориальные воды.
И, конечно, флот заботится
о наших жизненно важных морских коммуникациях
и защищает их».
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Помимо этих основных функций,
ВМС Финляндии выполняют множество задач,
связанных с охраной и защитой окружающих вод.
Этот противоминный корабль отвечает
за обнаружение, идентификацию и обезвреживание
подводных взрывоопасных предметов,
таких как морские мины.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Старший лейтенант Хенри Сависаари, командир базового минного тральщика "Вахтерпя"
"Предыдущие войны показали,
что Балтийское море и Финский залив
очень легко минируются.
Здесь много мелководий,
каменистого дна с очень жестким звуковым профилем.
Условия для поиска мин крайне тяжелые.
Мы владеем этими навыками,
и можем поделиться ими с союзниками по НАТО".
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Финское побережье защищено
не только с моря, но и с воздуха.
Основой финских ВВС
является парк из
62 истребителей F/A-18 "Хорнет".
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Подполковник Яакко Саломяки "Аверелл", НШ Лапландского командования ВВС по операциям
"Мы должны быть готовы
к выполнению задач по идентификации,
главным образом, в Финском заливе и Балтийском море
круглосуточно и без выходных.
И вот что мы делаем.
В наши обязанности входит
воздушное наблюдение,
то есть отображение воздушной обстановки,
которое ВВС Финляндии предоставляют
всем видам финских ВС".
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Финские ВВС уже давно тренируются
и действуют совместно
с иностранными партнерами,
но после вступления Финляндии в НАТО
это сотрудничество активизировалось
по мере интеграции
в стратегию ПВО союзников.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Подполковник Яакко Саломяки "Аверелл", НШ Лапландского командования ВВС по операциям
"Речь идет о том, чтобы делать
общее дело одними и теми же способами
для большей эффективности.
И важно, что мы реально можем тесно сотрудничать,
обмениваясь тактикой и знаниями.
За этим - возможность проведения
воздушных операций в военное время".
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Начиная с 2026 года
F/A-18 будут заменены
на 64 мощных истребителя F-35.
Благодаря им ПВО
союзников по НАТО в регионе
станет еще более надежной
и интегрированной, чем сейчас.
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Вооруженные силы Финляндии
вплетены в ткань общества.
—ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
Полковник Юкка Нурми, заместитель начальника отдела подготовки, Командование ВС Финляндии
"Корни всего этого следует искать
в географии, в истории,
в самих людях,
в том, как мы собираемся выжить
и выстоять здесь.
На этом основан финский подход к обороне".
—ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
Применение такого
комплексного подхода в НАТО
укрепляет Североатлантический союз в уязвимых регионах,
как, например, Крайний Север и Балтийское море,
и укрепляет реализацию
принципа коллективной обороны
на восточном фланге НАТО.
Для Финляндии вступление в НАТО
означает защиту в соответствии со Статьей 5.
Нападение на одного союзника по НАТО –
это нападение на них в целом.
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|Date Taken:
|04.10.2023
|Date Posted:
|10.09.2023 08:37
|Category:
|Package
|Video ID:
|899777
|VIRIN:
|231004-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109928269
|Length:
|00:09:03
|Location:
|FI
|Downloads:
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|High-Res. Downloads:
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