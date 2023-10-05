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    Вклад Финляндии в НАТО

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    FINLAND

    04.10.2023

    Courtesy Video

    Natochannel           

    В то время как полномасштабное вторжение России в Украину меняет ландшафт безопасности в Европе, что означает для Финляндии членство в НАТО? Что оно дает Североатлантическому союзу?
    Synopsis
    Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, последовавшее за незаконной аннексией Крыма в 2014 году, изменило ландшафт безопасности в Европе и послужило катализатором для вступления Финляндии в НАТО. В апреле 2023 года Финляндия стала новым членом Североатлантического союза, чему предшествовало 30 лет тесного партнерства с НАТО.

    Финляндия – сосед России, имеет с ней общую границу протяженностью 1300 км и в прошлом сталкивалась с российской агрессией. Неспровоцированная и жестокая полномасштабная война России в Украине заставила Финляндию пересмотреть свою оборонную стратегию и отказаться от политики военного неприсоединения. В настоящее время Финляндия пользуется защитой НАТО как член организации, согласно положению о коллективной обороне («один за всех, все за одного»), предусмотренному статьей 5 Основополагающего договора НАТО (который также носит название Вашингтонского договора). Наряду с этим, членство Финляндии укрепляет коллективные сдерживание и оборону НАТО и безопасность Eвроатлантического региона.

    Несмотря на небольшое население (5,5 млн. человек), благодаря всеобщей воинской обязанности Финляндия обладает внушительными по своей численности вооруженными силами по штатам военного времени - 280 тыс. человек. Кроме того, страна располагает значительным артиллерийским потенциалом, парком современных истребителей, мощными минно-поисковыми средствами на море и многим другим.
    Финляндия находится в потенциально уязвимой зоне, включающей стратегически важные регионы - Крайний Север и Балтийское море. В этом видеофильме мы рассматриваем, что означает членство в НАТО для Финляндии, и какой вклад вносит эта страна в обеспечение безопасности нашего Североатлантического союза.
    Transcript
    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Полковник Янне Мякитало, начальник Академии сухопутных войск, Финляндия

    "Главные черты финского народа
    и финских вооруженных сил
    можно выразить словом "sisu",
    что означает психическая устойчивость
    и готовность действовать
    в самых тяжелых условиях.

    "Мы говорим: "Ketju on yhtä vahva
    kuin sen heikoin lenkki".
    Это означает: "Цепь прочна настолько,
    насколько прочно ее самое слабое звено".
    Мы хотим, чтобы наша цепь
    была максимально долговечной".

    —ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ—
    ВКЛАД ФИНЛЯНДИИ
    В НАТО

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Полномасштабное вторжение России
    в Украину не только изменило
    ландшафт безопасности в Европе,
    но и послужило катализатором
    вступления Финляндии в НАТО.
    Ее членство было подтверждено
    в апреле 2023 года.

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Генерал-майор Кари Нисула, заместитель начальника Генштаба по операциям

    "Мы решили вступить в НАТО,
    так как поняли, что членство
    повысит нашу безопасность
    в этой новой обстановке, которую мы предвидим.
    Это основная и донельзя простая причина".

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Что означает членство в НАТО
    для Финляндии
    с военно-географической точки зрения?
    И какой вклад вносит Финляндия
    в Североатлантический союз?

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Генерал-майор Кари Нисула, заместитель начальника Генштаба по операциям

    "У нас с украинцами
    один сосед.
    Это значит, что мы тоже можем
    поделиться опытом и знаниями
    о том, как ведут себя русские
    по соседству с нами".

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Полковник Юкка Нурми, заместитель командующего по учебной подготовке, Командование ВС Финляндии

    "У нас на востоке - граница с Россией
    протяженностью 1300 км.
    Об этом мы никогда
    не должны забывать.
    Даже будучи членом НАТО,
    Финляндия отвечает за оборону
    своей территории".

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Вступление Финляндии в НАТО
    фактически удвоило протяженность границы
    между союзниками по НАТО и Россией.
    И эта граница
    требует постоянного контроля.

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (ФИНСКИЙ ЯЗЫК С АНГЛ. СУБТИТРАМИ)—
    Янне Маннинен, Пограничная служба Финляндии

    "Мы находимся на пограничном участке близ КПП Салла
    и осматриваем границу
    между Финляндией и Россией.
    Я работаю кинологом.
    Собака укажет, нарушил ли кто-либо
    границу, и возьмет след".

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Хорошо оснащенная и прошедшая
    военную подготовку
    Пограничная служба Финляндии
    подчиняется МВД. Однако
    в случае кризисной ситуации
    она может войти в состав
    Вооруженных сил Финляндии
    и оказаться на первой линии обороны.

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (ФИНСКИЙ ЯЗЫК С АНГЛ. СУБТИТРАМИ)—

    Янне Маннинен, Пограничная служба Финляндии

    Для меня пограничный контроль –
    очень важная задача.
    Мы живем в независимой стране,
    и я хочу, чтобы Финляндия и в будущем
    сохраняла независимость".

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Хотя непосредственной угрозы
    на границе нет,
    именно близость к России
    побудила Финляндию
    отказаться от нейтралитета
    и вступить в НАТО,
    однако членство страны из этого региона
    выгодно как для страны, так и для НАТО.

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Генерал-майор Кари Нисула, заместитель начальника Генштаба по операциям

    "Мы расположены
    в регионах Крайнего Севера,
    а также Балтийского моря. Оба региона
    ценны со стратегической точки зрения,
    и мы - одна из
    заинтересованных сторон в этой зоне,
    поэтому это так важно".

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Население Финляндии - всего 5,5 млн.
    Однако численность вооруженных сил страны
    по штатам военного времени
    составляет 280 тыс. человек. Причина тому –
    всеобщая воинская обязанность.

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Полковник Янне Мякитало, начальник Академии СВ

    "Воинский призыв - фундамент нашей системы.
    Это цемент, связывающий
    всю финскую нацию.
    Каждый жил в палатке
    с другими финскими парнями.
    Каждый участвовал в учениях,
    получал сухпаек,
    замерзал, промокал
    и сражался плечом к плечу с другими".

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Согласно конституции Финляндии,
    каждый гражданин обязан
    участвовать в обороне страны.
    Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет
    должны пройти военную службу.
    Женщины тоже могут служить
    на добровольной основе.

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (ФИНСКИЙ ЯЗЫК С АНГЛ. СУБТИТРАМИ)—
    Младший капрал Салла Тейрфолк, санинструктор, СВ Финляндии

    "Я всегда мечтала о службе в армии.
    С самого детства.
    Дедушка рассказывал мне разные истории,
    о том, как он служил в финской армии.
    Слушая его, я поняла, что тоже хочу служить.
    Я хочу защищать свою страну.
    Участвовать в этом общем деле".

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Полковник Юкка Нурми, заместитель начальника отдела подготовки, Командование ВС Финляндии

    "Мы видим, как растет
    число желающих
    защищать страну
    после того, как началась война в Украине.
    Желающих было много и раньше,
    но теперь весь народ, и мужчины, и женщины,
    еще больше хочет
    сделать что-либо для своей страны».

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Финляндия также обладает
    одним из крупнейших артиллерийских
    потенциалов в Европе, имея в своем арсенале
    около 1500 орудий.

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Полковник Янне Мякитало, начальник Академии СВ

    "У нас есть современная система планирования и
    нанесения огневых ударов большой дальности,
    но главная суть нашей оборонной системы,
    представляющая ценность для НАТО, –
    это наши силы и средства для ведения
    длительных боевых действий
    глубинной лесистой территории.
    Вступление Финляндии в НАТО
    повышает безопасность в Европе
    и особенно в регионе Балтийского моря».

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    В связи с тем, что Финляндия
    имеет выход к Балтийскому морю,
    а Финский залив –
    важный торговый и транспортный район,
    ВМС Финляндии должны выполнять
    целый ряд функций.

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Генерал-майор Кари Нисула, заместитель начальника Генштаба по операциям

    "Основные задачи ВМС включают
    наблюдение за нашими территориальными водами, отражение возможных нападений с моря
    и вторжений в территориальные воды.
    И, конечно, флот заботится
    о наших жизненно важных морских коммуникациях
    и защищает их».

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Помимо этих основных функций,
    ВМС Финляндии выполняют множество задач,
    связанных с охраной и защитой окружающих вод.
    Этот противоминный корабль отвечает
    за обнаружение, идентификацию и обезвреживание
    подводных взрывоопасных предметов,
    таких как морские мины.

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Старший лейтенант Хенри Сависаари, командир базового минного тральщика "Вахтерпя"

    "Предыдущие войны показали,
    что Балтийское море и Финский залив
    очень легко минируются.
    Здесь много мелководий,
    каменистого дна с очень жестким звуковым профилем.
    Условия для поиска мин крайне тяжелые.
    Мы владеем этими навыками,
    и можем поделиться ими с союзниками по НАТО".

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Финское побережье защищено
    не только с моря, но и с воздуха.
    Основой финских ВВС
    является парк из
    62 истребителей F/A-18 "Хорнет".

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Подполковник Яакко Саломяки "Аверелл", НШ Лапландского командования ВВС по операциям

    "Мы должны быть готовы
    к выполнению задач по идентификации,
    главным образом, в Финском заливе и Балтийском море
    круглосуточно и без выходных.
    И вот что мы делаем.
    В наши обязанности входит
    воздушное наблюдение,
    то есть отображение воздушной обстановки,
    которое ВВС Финляндии предоставляют
    всем видам финских ВС".

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Финские ВВС уже давно тренируются
    и действуют совместно
    с иностранными партнерами,
    но после вступления Финляндии в НАТО
    это сотрудничество активизировалось
    по мере интеграции
    в стратегию ПВО союзников.

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Подполковник Яакко Саломяки "Аверелл", НШ Лапландского командования ВВС по операциям

    "Речь идет о том, чтобы делать
    общее дело одними и теми же способами
    для большей эффективности.
    И важно, что мы реально можем тесно сотрудничать,
    обмениваясь тактикой и знаниями.
    За этим - возможность проведения
    воздушных операций в военное время".

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Начиная с 2026 года
    F/A-18 будут заменены
    на 64 мощных истребителя F-35.
    Благодаря им ПВО
    союзников по НАТО в регионе
    станет еще более надежной
    и интегрированной, чем сейчас.

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Вооруженные силы Финляндии
    вплетены в ткань общества.

    —ЗВУКОВОЙ ФРАГМЕНТ (АНГЛ.)—
    Полковник Юкка Нурми, заместитель начальника отдела подготовки, Командование ВС Финляндии

    "Корни всего этого следует искать
    в географии, в истории,
    в самих людях,
    в том, как мы собираемся выжить
    и выстоять здесь.
    На этом основан финский подход к обороне".

    —ГОЛОС ЗА КАДРОМ—
    Применение такого
    комплексного подхода в НАТО
    укрепляет Североатлантический союз в уязвимых регионах,
    как, например, Крайний Север и Балтийское море,
    и укрепляет реализацию
    принципа коллективной обороны
    на восточном фланге НАТО.
    Для Финляндии вступление в НАТО
    означает защиту в соответствии со Статьей 5.
    Нападение на одного союзника по НАТО –
    это нападение на них в целом.
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    VIDEO INFO

    Date Taken: 04.10.2023
    Date Posted: 10.09.2023 08:37
    Category: Package
    Video ID: 899777
    VIRIN: 231004-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109928269
    Length: 00:09:03
    Location: FI

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