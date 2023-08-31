Специалисты НАТО по ведению боевых действий в горах (Russian)

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Горная местность часто бывает труднодоступной. Но именно там могут располагаться такие критически важные объекты инфраструктуры, как опоры сооружений, трубопроводы и туннели. Возможность доступа к такой инфраструктуре и ее защиты может оказаться жизненно важной в условиях военного времени.



Центр передового опыта НАТО по ведению боевых действий в горной местности, расположенный в Словении, проводит курс обучения пехотинцев из стран Североатлантического союза таким навыкам. Специалисты отправляются с ними в словенские горы и обучают их приемам и методам работы в сложных условиях.



Центр передового опыта НАТО по ведению боевых действий в горной местности - аккредитованное НАТО международное военное учреждение, которое делится признанными знаниями и опытом в интересах Североатлантического союза и его стран-членов. Центры передового опыта финансируются из национальных бюджетов или с помощью многонациональных механизмов. Они не получают прямого финансирования НАТО и не входят в Структуру органов военного управления НАТО.