Специалисты НАТО по ведению боевых действий в горах (Russian)

Горная местность часто бывает труднодоступной. Но именно там могут располагаться такие критически важные объекты инфраструктуры, как опоры сооружений, трубопроводы и туннели. Возможность доступа к такой инфраструктуре и ее защиты может оказаться жизненно важной в условиях военного времени.
Центр передового опыта НАТО по ведению боевых действий в горной местности, расположенный в Словении, проводит курс обучения пехотинцев из стран Североатлантического союза таким навыкам. Специалисты отправляются с ними в словенские горы и обучают их приемам и методам работы в сложных условиях.
Центр передового опыта НАТО по ведению боевых действий в горной местности - аккредитованное НАТО международное военное учреждение, которое делится признанными знаниями и опытом в интересах Североатлантического союза и его стран-членов. Центры передового опыта финансируются из национальных бюджетов или с помощью многонациональных механизмов. Они не получают прямого финансирования НАТО и не входят в Структуру органов военного управления НАТО.
|Date Taken:
|06.01.2023
|Date Posted:
|09.06.2023 09:43
|Category:
|Package
|Video ID:
|896049
|VIRIN:
|230906-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_109865975
|Length:
|00:03:08
|Language:
|Russian
|Location:
|SI
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
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