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    Специалисты НАТО по ведению боевых действий в горах (Russian)

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    SLOVENIA

    06.01.2023

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Горная местность часто бывает труднодоступной. Но именно там могут располагаться такие критически важные объекты инфраструктуры, как опоры сооружений, трубопроводы и туннели. Возможность доступа к такой инфраструктуре и ее защиты может оказаться жизненно важной в условиях военного времени.

    Центр передового опыта НАТО по ведению боевых действий в горной местности, расположенный в Словении, проводит курс обучения пехотинцев из стран Североатлантического союза таким навыкам. Специалисты отправляются с ними в словенские горы и обучают их приемам и методам работы в сложных условиях.

    Центр передового опыта НАТО по ведению боевых действий в горной местности - аккредитованное НАТО международное военное учреждение, которое делится признанными знаниями и опытом в интересах Североатлантического союза и его стран-членов. Центры передового опыта финансируются из национальных бюджетов или с помощью многонациональных механизмов. Они не получают прямого финансирования НАТО и не входят в Структуру органов военного управления НАТО.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 06.01.2023
    Date Posted: 09.06.2023 09:43
    Category: Package
    Video ID: 896049
    VIRIN: 230906-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109865975
    Length: 00:03:08
    Language: Russian
    Location: SI

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    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

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    TAGS

    NATO
    russian
    natochannel

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