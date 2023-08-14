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Каково это - летать на истребителе? Присоединяйтесь к нам, чтобы испытать перегрузки с нидерландским летчиком-инструктором в рамках совместной программы Евро-НАТО по подготовке пилотов реактивных самолетов.

Synopsis



Каково это - летать на истребителе с высокими летно-тактическими характеристиками? Приглашаем вас подняться в воздух с видеопродюсером НАТО Робом Кунцигом и нидерландским летчиком-инструктором от Объединенной программы Евро-НАТО по подготовке пилотов реактивных самолетов.

Эта учебная программа была создана в 1980-х годах, чтобы помочь союзникам распределить между собой расходы на подготовку летчиков-истребителей и обеспечить, чтобы совместная работа стала частью философии операций ВВС союзников. Сегодня 14 стран НАТО, включая Бельгию, Германию, Грецию, Данию, Испанию, Италию, Канаду, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Румынию, Соединенное Королевство, США и Турцию, направляют слушателей и инструкторов для участия в программе.

Инструкторы дают исчерпывающие мнения и отзывы, поскольку успех может быть равноценен жизни, а неудача - смерти. Как выяснил наш видео продюсер, для этой работы надо иметь крепкие нервы (или желудок).

Transcript



ЗВУКОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —



Роб Кунциг

Видеопродюсер НАТО



"Я Роб Кунциг, видеопродюсер

НАТО, и сегодня...

мне предстоит полет на истребителе".





ТЕКСТ НА ЭКРАНЕ



ПОЛЕТ

НА

ИСТРЕБИТЕЛЕ









—ЗВУКОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ —



Роб Кунциг

Видеопродюсер НАТО





"Я нахожусь на базе ВВС Шеппард в Техасе,

на программе ЕВРО-НАТО по подготовке

пилотов реактивных самолетов.





Здесь четырнадцать стран НАТО

обучают студентов и инструкторов.

Эта программа - одна из самых

многонациональных в НАТО.





Я никогда не летал на истребителе,

поэтому понятия не имею, что ожидать.

Давайте поговорим

с инструктором –

парнем, который будет сидеть на переднем сиденье и управлять самолетом.







Спасибо за прогулку".



Майор "Гомер"

Королевские ВВС Нидерландов



"Готовы к ней?"







Роб Кунциг

Видеопродюсер НАТО



"Это мы выясним позже.

Чего следует ожидать там, наверху?"



Майор "Гомер"

Королевские ВВС Нидерландов





"Вы ощутите пару отрицательных перегрузок

пару хороших кренов,

пару положительных перегрузок,

когда мы будем делать крутые повороты".





Роб Кунциг

Видеопродюсер НАТО



"Надо ли беспокоиться,

что меня затошнит или..."





Майор "Гомер"

Королевские ВВС Нидерландов



"Лучше не надо.

Это ничего не изменит".









Майор "Гомер"

Королевские ВВС Нидерландов



"Десять секунд до старта".









Роб Кунциг

Видеопродюсер НАТО

"Ух ты.





Ну что, снимаю козырек.

Теперь видно лучше. Очень хорошо.



Красивое фото.





Не могли бы вы сделать полупетлю

с поворотом через крыло?"





Майор "Гомер"

Королевские ВВС Нидерландов



"Конечно.

Начинаем. Вы готовы?"





Роб Кунциг

Видеопродюсер НАТО



"Да, готов. Начинайте.







Ооо.



Кажется, мой желудок

немного подпрыгнул при этом".





Майор "Гомер"

Королевские ВВС Нидерландов



"Мне тоже было страшно".



Роб Кунциг

Видеопродюсер НАТО





"А вы давно летаете?"



Майор "Гомер"

Королевские ВВС Нидерландов



"С 1992 года".





Роб Кунциг

Видеопродюсер НАТО



"С 92-го года?

Ничего себе."





Майор "Гомер"

Королевские ВВС Нидерландов



"Три, два, один. Вперед."





Роб Кунциг

Видеопродюсер НАТО





"Это было великолепно.





Думал, что тошнота пройдет.

Пока еще нет.







Что меня поражает

после того, как я полетал с этими парнями

и увидел, как готовят

летчиков-истребителей НАТО,

так это физическая нагрузка,

связанная с этой работой.

Я... я действительно не представляю,

как им удается это делать.



Небо – это мечта для

мужчин и женщин

из 14 стран НАТО,

участвующих в этой программе.

Поэтому они здесь.

Но если их призовут защищать

Североатлантический союз,

им придется делать это

по-настоящему.

Если НАТО придется обороняться,

то значительную часть этих усилий

будет составлять воздушная мощь.

И это - они. Они - воздушная мощь".



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