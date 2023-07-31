НАТО готова в любой момент усилить восточную часть Североатлантического союза (Master with subs)

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/893121" width="800" height="450" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

Для более эффективной защиты своих восточных границ НАТО отрабатывает оперативное развертывание боеспособных сил и укрепляет способность быстро масштабировать боевые группы от батальона до бригады.



Первой такой проверкой стали учения «Гриффин Шок», в ходе которых 2-й бронекавалерийский полк СВ США был временно развернут в составе боевой группы в Польше в мае 2023 г. Дополнительные силы, бронетехника и артиллерия превратили батальонную боевую группу в бригаду в составе нескольких тысяч солдат под началом многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток». Аналогичные учения были проведены Соединенным Королевством и Германией, которые в последующие недели прошли в Эстонии и Литве.





Эти учения также способствовали выполнению новых оборонных планов НАТО, принятых на встрече в верхах в Вильнюсе в 2023 г. с целью повысить способность Североатлантического союза обеспечивать безопасность своей территории и граждан.



У НАТО имеются восемь боевых групп, расположенных в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и Эстонии. В состав каждой боевой группы - силы стран-участниц, которые несут службу, тренируются и проводят совместные учения. Боевые группы различаются по численности и составу, которые зависят от конкретных географических факторов и угроз. Передовое присутствие войск НАТО в восточной части Североатлантического союза является весомым напоминанием о том, что нападение на одного члена НАТО - это нападение на всех членов.