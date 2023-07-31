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    НАТО готова в любой момент усилить восточную часть Североатлантического союза (Master with subs)

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    06.17.2023

    Courtesy Video

    Natochannel           

    Для более эффективной защиты своих восточных границ НАТО отрабатывает оперативное развертывание боеспособных сил и укрепляет способность быстро масштабировать боевые группы от батальона до бригады.

    Первой такой проверкой стали учения «Гриффин Шок», в ходе которых 2-й бронекавалерийский полк СВ США был временно развернут в составе боевой группы в Польше в мае 2023 г. Дополнительные силы, бронетехника и артиллерия превратили батальонную боевую группу в бригаду в составе нескольких тысяч солдат под началом многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток». Аналогичные учения были проведены Соединенным Королевством и Германией, которые в последующие недели прошли в Эстонии и Литве.


    Эти учения также способствовали выполнению новых оборонных планов НАТО, принятых на встрече в верхах в Вильнюсе в 2023 г. с целью повысить способность Североатлантического союза обеспечивать безопасность своей территории и граждан.

    У НАТО имеются восемь боевых групп, расположенных в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и Эстонии. В состав каждой боевой группы - силы стран-участниц, которые несут службу, тренируются и проводят совместные учения. Боевые группы различаются по численности и составу, которые зависят от конкретных географических факторов и угроз. Передовое присутствие войск НАТО в восточной части Североатлантического союза является весомым напоминанием о том, что нападение на одного члена НАТО - это нападение на всех членов.

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    VIDEO INFO

    Date Taken: 06.17.2023
    Date Posted: 08.09.2023 07:59
    Category: Package
    Video ID: 893121
    VIRIN: 230809-O-D0483-1001
    Filename: DOD_109816578
    Length: 00:00:53
    Location: (UNDISCLOSED LOCATION)

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